Muere un ganadero de Taboada en una colisión entre dos vehículos en la N-540

Un ganadero de Taboada, de 53 años de edad, murió la noche de este miércoles en una colisión frontal entre dos turismos en la carretera Nacional 540 a su paso por ese mismo municipio de la provincia de Lugo, un siniestro en el cual el conductor del otro vehículo resultó herido de gravedad.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, fue un particular quien avisó al 112 Galicia del accidente pasadas las 20:00 horas. Precisó que se trataba de una colisión frontal entre dos turismos, a la altura de Moreda, en Taboada.

Desde un primer momento, señaló el 112 en un comunicado, las personas que avisaron del accidente ya informaron de que se trataba de un siniestro grave y de que una de las personas implicadas estaba inconsciente y no respondía a estímulos. De inmediato, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Monterroso y a los voluntarios de Protección Civil de Taboada, así como al servicio de Conservación de carreteras.

Noticias relacionadas

En el lugar del accidente, a pesar de los esfuerzos realizados por los sanitarios de urgencias por reanimar a la víctima, finalmente confirmaron su fallecimiento. El otro conductor fue evacuado en estado grave al hospital.