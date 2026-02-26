El TSXG exige a la Xunta mantener la «protección» de los terrenos donde se planeaba instalar Altri

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) insta a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a que mantenga en su estrategia verde la «protección» de terrenos donde, según expuso la acusación, se planeaba instalar la fábrica de Altri en Palas de Rei (Lugo). La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) presentó un recurso en el que denunciaba que la Xunta había eliminado de su plan una «zona de amortiguamiento» que perjudica a la Serra do Careón, situada entre los municpios coruñeses de Toques y Melide, y el lucense de Palas de Rei, e incluida en la Red Natura 2000.

Finalmente, una sentencia del 13 de febrero de 2026 del TSXG estima este recurso, tal y como avanzó 'Nós Diario' y comprobó EL CORREO GALLEGO. La decisión del juzgado, a la que cabe interponer recurso de casación —que Medio Ambiente aún está evaluando— afecta a la «corrección» Consellería realizó en su 'Estratexia galega de infraestrutura verde, conectividade e restauración ecolóxicas', publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) hace más de un año, el 10 de febrero de 2025.

Según el TSXG, se entiende por zonas de amortiguamiento aquellas áreas del territorio que actúan como tapón entre la matriz del paisaje y los corredores ecológicos y espacios naturales protegidos. Todo ello dentro de hábitats de interés comunitario de carácter prioritario y de hábitats para especies incluidas en los catálogos gallego y español de especies amenazadas.

Carece de «especial motivación»

La sentencia constata que la zona de amortiguamiento fue eliminada y exige que, para realizar el cambio y «promover la desprotección de esos terrenos», la Consellería debe aportar una «especial motivación» que justifique la medida con base en un «interés general o público», que en este caso «no consta». Aunque los magistrados no pueden «valorar» la coincidencia de la zona en cuestión como el lugar en el que se valora realizar el proyecto de Altri, ello es, a juicio del TSXG, «indiferente» a los efectos de resolver la cuestión.

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente, consultada por la agencia Europa Press, insiste en que Adega interpuso su recurso a un documento estratégico previo a la implantación de la infraestructura verde, algo que «no invalida» futuras consideraciones. Además, la Xunta defiende las evaluaciones ambientales de los proyectos como el «mecanismo adecuado» para que se protejan la flora y la fauna de Galicia, aludiendo de forma velada a la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva que recibió Altri en su momento, según Europa Press.

«Debemos aclarar que la sentencia del TSXG no analizó la infraestructura verde (como red de zonas naturales y seminaturales formalmente declaradas para conservar los ecosistemas), sino el documento de planificación estratégica para lograr en el tiempo que las zonas de esa infraestructura se vaya aprobando e implantando», indican desde el departamento autonómico.

«La Xunta allanó el camino a Altri»

Asimismo, la portavoz de Industria del PSdeG en el Parlamento, Patricia Iglesias, ha anunciado, a través de un comunicado, que ha registrado una pregunta para que la Xunta se pronuncia de manera «clara y definitiva» sobre el proyeto de Altri después de la resolución del TSXG. Para Iglesias, esta resolución judicial evidencia que la Xunta «allanó el camino» al proyecto de Greenfiber, «debilitando la protección ambiental en una zona directamente afectada por la implantación industrial». Con ello, ha acusado al Gobierno gallego de ponerle «la alfombra roja a la macrocelulosa» en todo aquello que depende de sus competencias.