Los papeles del 23-F en Galicia

La USC y los astilleros de Vigo y Ferrol: principales focos de protesta en Galicia tras el intento de golpe

Las protestas en las facultades de Historia, Ciencias de la Educación y Filología provocaron que las autoridades procediesen a su «desalojo», según los informes policiales desclasificados

Policía y ciudadanos en las calles aledañas al Congreso, durante el intento de golpe de Estado

Policía y ciudadanos en las calles aledañas al Congreso, durante el intento de golpe de Estado / Efe

Mateo Garrido Triñanes

Belén Teiga

Santiago

Durante los tres días posteriores al intento de golpe de Estado, la Comisaría General de Información recibía informes sobre cuál era la situación en las diferentes regiones policiales que conforman el Estado y cuáles eran las acciones de protesta previstas tras la ocupación del Congreso de los Diputados. Unos informes que ahora han sido desclasificados y revelan cómo la Universidad de Santiago de Compostela y los astilleros de Vigo y Ferrol constituyeron los principales focos de rechazo al 23-F en la comunidad.

Así, siempre según las informaciones policiales, el día posterior a la entrada de Tejero en el Congreso las protestas en las facultades de Historia, Ciencias de la Educación y Filología provocaron que las autoridades procediesen a su «desalojo». Unas acciones que habían sido promovidas «mediante carteles» por el Movemento Comunista de Galiza (MCG), que pedía acciones en favor de la democracia y que se extendieron a otros centros de la USC.

Mientras, en Ferrol, 3.500 trabajadores de Astano y 6.200 de Bazán realizaron paros durante la jornada laboral en protesta contra el intento golpista.

En Vigo, a la concentración convocada por el MCG y la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) en la Porta do Sol, se sumaron también paros en los astilleros Vulcano y Barreras y la fábrica de loza Álvarez. Empresas en las que se realizaron, además, asambleas de trabajadores, del mismo modo que en Citröen.

Al día siguiente, el 25 de febrero, la Policía califica el clima de «normalidad general». Si bien, los actos de protesta continúan en la comunidad. En la USC hay paros parciales en las facultades de Filología y Geografía e Historia, mientras que en Económicas la huelga es total. Reunidos en una asamblea en la Facultad de Medicina, hasta 600 estudiantes acuerdan realizar un paro total en toda la Universidad.

A su vez, en Vigo, Esquerda Galega —la formación liderada por Camilo Nogueira— realiza una entrega de propaganda llamando a los trabajadores a «consolidar las conquistas democráticas».

El punto crítico de la jornada se vivió en la sede de la constructora Grupo San José, en Pontevedra, donde se recibió una llamada anunciando la colocación de explosivos en el edificio. Una amenaza que, a posteriori, se demostraría falsa.

La USC y los astilleros de Vigo y Ferrol: principales focos de protesta en Galicia tras el intento de golpe

La USC y los astilleros de Vigo y Ferrol: principales focos de protesta en Galicia tras el intento de golpe

