La DGT pone en marcha dos nuevos radares en Galicia: dónde están ubicados y qué debes saber

La Dirección General del Tráfico (DGT) puso en marcha este viernes 33 nuevos radares en las carreteras españolas, como parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación. Estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente.

Estos nuevos radares están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. "Los puntos de control de velocidad siguen salvando vidas, porque la velocidad inadecuada está presente como factor concurrente en el 24 % de los siniestros mortales en las carreteras", reza el comunicado de DGT en el que se comparte la ubicación de estos radares.

Los controles gallegos

La comunidad gallega es destino de dos de los nuevos radares de la Dirección General del Tráfico, ambos fijos. Uno de ellos se sitúa en la N-550, que parte de la ciudad de A Coruña y finaliza en la localidad pontevedresa de Tui. El control de velocidad está a la altura del kilómetro 15+730 C, entre Cambre y Carral.

El otro radar está colocado en la VG-20, a su paso por Vigo, en el punto kilométrico 10+280 D de la circunvalación. Está justo antes del viaducto de O Porto, en dirección al hospital Álvaro Cunqueiro.