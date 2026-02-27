Un paciente dado de alta "hace semanas" no quiere irse del HULA

El Sergas ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial la particular situación de un paciente que cuenta con el alta hospitalaria desde hace semanas, pero se niega a abandonar el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), para que "determine las medidas oportunas" en relación esta persona.

Según han confirmado a EFE fuentes del Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, a pesar de que se le trasladó reiteradamente la necesidad de abandonar el hospital una vez finalizado el proceso asistencial, esta "persona se niega a aceptar el alta y a abandonar el centro".

Precisan, asimismo, que el equipo de Traballo Social del HULA realizó un seguimiento activo del caso desde el primer momento. Para ello, se mantuvieron entrevistas con el paciente y se le ofrecieron distintas alternativas y recursos para garantizar una adecuada atención fuera del ámbito hospitalario.

Asimismo, aclaran, se contactó con diversas instituciones y dispositivos sociales con el objetivo de encontrar una solución adaptada a su situación. Sin embargo, todas las opciones propuestas fueron rechazadas por el paciente, que continúa ingresado "por circunstancias ajenas a su situación médica".

"Este tipo de situaciones no son excepcionales y pueden producirse cuando confluyen dificultades sociofamiliares, falta de red de apoyo, problemas de autonomía personal o circunstancias sociales complejas que dificultan la salida del hospital tras el alta", aclaran desde el Sergas.

Por ello, ante la negativa persistente y tras semanas de permanencia sin indicación clínica de ingreso, y siguiendo el procedimiento establecido, el caso fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial para que determine las medidas oportunas.

Desde el Área Sanitaria se precisa que el hospital actuó en todo momento con criterios asistenciales y sociales, ofreciendo alternativas y procurando una solución adecuada a las necesidades del paciente.