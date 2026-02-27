Récord de participantes en la XXXV edición del Salón del Automóvil de Vigo

El próximo miércoles, día cuatro, abrirá sus puertas una nueva edición del Salón del Automóvil de Vigo. Nada más y nada menos que su trigésimo quinta edición. El evento se desarrollará en el Recinto Ferial de Vigo (IFEVI), que ocupará más de veinte mil metros cuadrados y contará con la presencia de cincuenta y cinco marcas de automóviles, récord en la historia del evento.

Como ha sido desde sus inicios, el Salón del Automóvil de Vigo es un evento con un marcado perfil comercial, en donde los concesionarios acuden con grandes ofertas en todos sus modelos para poder realizar el mayor número de ventas posibles. Además de los descuentos y de los modelos, los concesionarios les facilitan a los clientes todo lo necesario para la adquisición del vehículo, es decir, financiación y seguro.

El Salón del Automóvil contará este año con 55 marcas de automóviles, récord en la historia del evento. / Jose Lores

Como ocurre todos los años, son muchas las novedades que se presentan en el Salón del Automóvil, y es que no podemos olvidar que en este arranque de año son muchas las novedades que se han presentado. Muchas de ellas no estarán porque resulta muy complicado ya que muchos de ellos están estos mismos días presentándose a los medios de comunicación especializados.

El salón contará con una presencia excepcional, el Tesla Cybertruck, un modelo prácticamente imposible de ver en España. No está homologado para su comercialización en Europa, por lo que quienes desean poseerlo deben importarlo desde Estados Unidos y someterlo a un proceso de homologación individual. Cada unidad presente en territorio europeo es, por tanto, una auténtica rareza. Su diseño futurista y su carácter disruptivo lo convierten en la gran estrella de esta edición y en una oportunidad única para contemplarlo de cerca en Vigo.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de primicias de varios modelos que podrán verse en el salón, entre ellas el BMW iX3, Jeep Compass, KIA EV2, Alpine A390, Toyota C-HR +, Renault Clio, Dacia Sandero, MG ZS, Fiat 500 Hybrid, Honda Prelude o el DS Nº 4.

El crecimiento de las marcas asiáticas será uno de los grandes protagonistas del salón, con 23 firmas confirmadas, reflejo del cambio de tendencia del mercado y del interés creciente por vehículos con alta relación calidad-precio y fuerte apuesta tecnológica.

Las marcas europeas, por su parte, mantienen su peso estratégico con 27 fabricantes presentes, muchos de ellos con lanzamientos recientes y renovaciones clave. La oferta se completa con tres marcas americanas que aportan diversidad y personalidad al conjunto.

Alrededor del evento habrá otras muchas actividades. La Escudería Rías Baixas, organizadora del Rally Rías Baixas, la prueba automovilística de referencia en la ciudad volverá a estar presente en el evento. En su stand, además de promocionar la próxima edición del rally, los aficionados podrán disfrutar de una destacada selección de vehículos de competición, entre los que sobresalen un Porsche 911 GT3 y un Škoda Fabia Rally2, dos auténticas máquinas diseñadas para la máxima exigencia deportiva.

Las marcas europeas mantienen en el salón su peso estratégico con 27 fabricantes presentes. / Jose Lores

La XIV edición de la Concentración Porsche vuelve un año más al Salón del Automóvil de Vigo. Los vehículos llegarán a IFEVI a las 11:00 horas del sábado 7 de marzo y, a las 12:00, dará comienzo la ruta. Estarán estacionados en el aparcamiento situado antes de la entrada al pabellón, a mano derecha, lugar habitual de concentración. Se prevé la participación de aproximadamente 30 vehículos.

El 35º Salón del Automóvil de Vigo se presenta, así, como una edición récord no solo en número de marcas, sino también en contenido: más primicias, más novedades y más opciones para el visitante en un mercado que avanza con rapidez hacia la electrificación y la movilidad eficiente.

Fechas

Del 4 al 8 de marzo.

Horarios

Miércoles 4 y jueves 5 : de 16:00 a 21:00 horas.

: de 16:00 a 21:00 horas. Viernes 6, sábado 7 y domingo 8: de 11:00 a 20:00 horas.

Entradas