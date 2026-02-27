Ursula Von der Leyen anuncia el arranque del acuerdo UE-Mercosur en medio de las protestas del sector ganadero en Galicia

Tras un mes de paralización temporal del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur por parte del Parlamento Europeo, este viernes cambian las tornas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado esta mañana el arranque de la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas.

«Se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro», explica la jefa del Ejecutivo comunitario en una breve declaración, sin preguntas, en la sede de la institución en Bélgica. Insiste en que el Consejo (gobiernos) ya dio luz verde el mes pasado a Bruselas para ejecutar los procesos de ratificación en las últimas horas.

«De conformidad con los Tratados de la UE, el acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su aprobación», ha dicho en su discurso, para afirmar después que su Ejecutivo «seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembro y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente». Confía en que «pronto» Brasil y Paraguay completen sus procesos de ratificación.

La tramitación llevará «unos meses»

A pesar de las sucesivas protestas generalizadas del sector primario de Galicia y en el resto del campo europeo, la presidenta de la Comisión Europea quiso recordar que desde la firma del pacto ya se puntualizó que la UE «estaría lista cuando los países del Mercosur lo estuvieran». Además, añade que el ritmo de ratificaciones por parte de Latinoamérica permite iniciar el proceso en Europa. No obstante, todavía no ha aclarado cuándo se prevé su entrada en vigor.

Aunque Von der Leyen no ha dado un calendario claro sobre el proceso, un portavoz comunitario ha aclarado más tarde en una rueda de prensa que la tramitación llevará «unos dos meses». A partir de las ratificaciones del otro lado del Atlántico, la Comisión intercambiará con ellos «notas verbales» para notificar la voluntad de que el pacto comercial entre en vigor de manera temporal y a partir de ese intercambio inicia la cuenta atrás de dos meses.

Décadas de negociaciones con los socios iberoamericanos

La Unión Europea y los países de Mercosur firmaron el pasado enero los acuerdos político y de libre comercio con los que las dos regiones culminaron casi 26 años de negociación y establecen un nuevo marco de relaciones, que sale adelante pese al rechazo del campo europeo y de media docena de países europeos, entre ellos Francia y Polonia. La parte comercial de competencia exclusiva de la UE puede entrar en vigor de manera interina desde el momento en el que al menos un país del bloque del Cono Sur complete su propio proceso de ratificación, lo que ocurrió este jueves en Uruguay y Argentina.

La entrada en vigor definitiva para el conjunto de los acuerdos, sin embargo, requiere de un proceso de ratificación más complejo que pasa por la adopción por parte de los Veintisiete y del consentimiento del Parlamento Europeo, que puede aprobarlo o tumbarlo, pero ya no modificarlo. En el caso de la Eurocámara, ese voto está en el aire hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva el recurso remitido por los eurodiputados respecto a la compatibilidad del pacto comercial con el Derecho comunitario, lo que paralizó de facto su ratificación.