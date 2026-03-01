Solo una de cada 14 viviendas vendidas fue adquirida por un menor de 30 años

El generalizado incremento de precios que ha registrado el mercado de alquiler en Galicia ha hecho que cada vez sean más los jóvenes que valoren la posibilidad de hacerse con una vivienda en propiedad. «Tal y como están las cosas, creo que una hipoteca me saldría mucho más barata que lo que estoy pagando por el alquiler del piso en el que vivo», apunta Lorena Piñeiro, joven de 27 años, natural de O Morrazo que reside actualmente en O Milladoiro.

Sin embargo, pese a que las cuotas hipotecarias supondrían un desembolso menor con respecto al arrendamiento, se trata de una alternativa que muchos jóvenes otean lejos en el horizonte debido a la imposibilidad de realizar el pago de la entrada que les posibilitaría acceder al crédito. «Con el salario que tengo, tendría que ahorrar, como mínimo, el sueldo de dos años para pagar la entrada de un piso», calcula Piñeiro, que recuerda que mientras va logrando ese colchón tiene que desembolsar mensualmente una elevada cuota de alquiler y seguir con su vida, lo que torna, prácticamente, en «un imposible» la opción de hacerse con su primera vivienda.

A tenor de los datos recogidos en el Portal Estadístico Notarial, esta es una realidad extendida en la comunidad. Así las cosas, a lo largo del pasado año, únicamente una de cada catorce viviendas vendidas en Galicia fue adquirida por un joven de entre 18 y 30 años, es decir, el 7,6% de los 30.258 inmuebles comercializados durante el 2025. De hecho, en el conjunto estatal, únicamente tres comunidades registran un menor porcentaje de compra de vivienda por parte de ese grupo de edad. Se trata de las Islas Canarias, el Principado de Asturias y Cantabria.

Todo ello, pese a que el precio de los inmuebles en venta, según los datos de los notarios, registró un contenido aumento del 0,5% entre los meses de enero y diciembre del pasado año. Un periodo en el que los costes de la vivienda en alquiler contabilizaron un incremento de hasta el 30%, según el portal inmobiliario pisos.com. Este escenario explica el creciente interés de los jóvenes por hacerse con una vivienda en propiedad.

Aunque la política laboral del Gobierno ha frenado en gran medida la proliferación de contratos temporales en favor de los indefinidos, el lento crecimiento de los salarios supone un importante freno para estos jóvenes, que, sin la ayuda de sus padres, ven imposible la operación.

«Los conocidos que tengo que han podido comprar un piso lo han hecho gracias a que llevaban tiempo viviendo con sus padres y habían podido ahorrar o a que ellos pusieron buena parte de la entrada. Si no tienes esa posibilidad, es realmente difícil», explica Piñeiro.