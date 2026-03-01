Un accidente múltiple en Guitiriz deja un muerto y tres heridos, uno de ellos grave

Un accidente de tráfico múltiple ha dejado este sábado un muerto y tres heridos en Guitiriz (Lugo), según ha informado la central que coordina la atención a las emergencias que se producen en Galicia.

La persona que viajaba en uno de los vehículos como pasajero del conductor fallecido resultó gravemente herida y tuvo que ser rescatada por los Bomberos, indica el 112.

Las otras dos personas sufrieron heridas leves y rechazaron recibir atención médica.

El 112 Galicia fue avisado del suceso a las 21.00 horas, gracias a una llamada de un particular que informaba de un grave accidente en la A-6, punto kilométrico 530, a la altura de Trasparga, en el término municipal de Guitiriz, Lugo, con varios turismos implicados y posibles personas atrapadas en el interior de los vehículos.

Inmediatamente, los gestores del 112 avisaron al Servicio de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, al Cuerpo de Bomberos de Vilalba, a los efectivos del GES Friol-Palas, a la Guardia Civil de Tráfico y a los miembros del Grupo de Voluntarios de Protección Civil local.

Una vez en el lugar, los agentes de Tráfico confirmaron que estaban involucrados tres vehículos y que una de las personas quedó atrapada en uno de ellos.

Así lo indicaron también los Bomberos, quienes tuvieron que utilizar equipos de extricación para liberar a la pasajera del conductor fallecido, luego de que quedara atrapada en el interior del vehículo.

Tras ser dada de alta, fue evacuada por personal médico. El personal médico también atendió a otras dos personas en el lugar, quienes sufrieron heridas leves y se negaron a ser trasladadas.

Noticias relacionadas

Desde el 112 Galicia también se informó al servicio de mantenimiento de carreteras y al personal del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, por si fuera necesaria su intervención.