Un concierto, un poema y 'La chica de ayer' recuerdan a la alcaldesa de Lugo Paula Alvarellos en el homenaje por el primer aniversario de su muerte
El acto contó con la presencia del secretario xeral del PSdeG Xosé Ramón Gómez Besteiro, del alcalde Miguel Fernández, concejales de diferentes grupos políticos y centenares de lucenses que acudieron al parque de Rosalía de Castro para recordar a la difunta regidora
Hace exactamente un año la ciudad de Lugo se despertaba con la más funesta de las noticias en pleno Entroido. Un infarto fulminante acabó con la vida de la alcaldesa Paula Alvarellos (Ponteceso, 1963 - A Coruña, 2025) en la madrugada de aquel 1 de marzo, tras varios días de indisposición y el repentino desvanecimiento minutos antes de dar el pregón por los carnavales lucenses que, en consecuencia, no llegó a producirse.
Un año después el pueblo lucense recuerda a la regidora socialista, de la que, como expresó el secretario xeral del PSdeG Xosé Ramón Gómez Besteiro, aún cuesta hablar de ella «en pasado». Centenares de vecinos, miembros de la corporación municipal y del partido, asociaciones, empresarios, referentes en la cultura y demás autoridades se congregaron en el parque Rosalía de Castro esta mañana para celebrar un acto homenaje en el primer aniversario de muerte de Paula Alvarellos.
«Vivía la política con honestidad y responsabilidad»
El alcalde de Lugo Miguel Fernández agradeció a todos los lucenses que se acercaron al lugar para participar en este acto el que «quisieron recordar a la alcaldesa y amiga», de la que destacó su «compromiso, trabajo, tenacidad, valentía e ilusión tanto en su faceta política como personal». Además, ha destacado su carácter «cercano y empático y su honradez e integridad para llevar a cabo el compromiso que adquirió con la ciudad de Lugo», por lo que dejó una «profunda huella entre los vecinos».
Besteiro también ha remarcado que Alvarellos fue una persona que «vivía la política con honestidad y responsabilidad» y «sin esquivar los problemas cuando tocaba afrontarlos». «El recuerdo que queda de ella es el de una mujer comprometida y profundamente humana. Y eso es lo que queremos celebrar hoy», añadió.
Durante el homenaje la concejala delegada de Mujer, Igualdad e Inclusión, Ángeles Novo, leyó un poema escrito por su compañero de grupo y amigo Pablo Permuy, también fallecido el año pasado. Para acabar, el cantante y guitarrista del grupo Forguet La France Roi Álvarez ha cerrado el acto, interpretando el tema 'La chica de ayer', una de las canciones preferidas de la alcaldesa; con la entrega de un ramo de flores a sus familiares y el aplauso de todos los asistentes.
