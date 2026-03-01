Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie

Galicia ocupa cada vez un mayor peso dentro de la industria audiovisual, pero no solo por ambientar nuevas historias —actualmente en la comunidad se ruedan series para grandes plataformas de streaming como Ardora o Lobo—, también por el talento que existe a nivel técnico y, sobre todo, delante de cámara.

La gran presencia de actores gallegos en películas y ficciones rodadas en España es un hecho. Raro es el proyecto en el que no aparezca al menos un intérprete nacido en la comunidad y la tendencia continúa al alza. Lo hace gracias a actores consagrados como Luis Zahera, Javier Gutiérrez o Luis tosar —que recientemente ha presentado la 40ª edición de los Premios Goya—, entre otros, pero también con la aparición de nuevos talentos que, con el tiempo, darán mucho de qué hablar.

A la búsqueda de joven talento en Galicia

En busca de ese joven talento que hay en Galicia se encuentran dos directoras de casting de renombre, Eva Leira y Yolanda Serrano. Las dos, según cuentan en su página web, unieron sus trayectorias profesionales en el año 2002 tras hacerse cargo del casting de La flaqueza del bolchevique, película dirigida por Manuel Martín Cuenca por la que la madrileña María Valverde recibió el Goya a la actriz revelación.

No ha sido el único descubrimiento de Eva Leira y Yolanda Serrano, quienes han trabajado juntas en centenares de proyectos —entre ellas películas galardonadas como Los domingos, gran ganadora de los últimos Premios Goya, o El cautivo y series como Anatomía de un instante, Querer, La casa de papel o Berlín— con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Daniel Sánchez Arévalo o Dani de la Torre.

Ahora, las dos reconocidas directoras de casting pretenden engrosar una larga lista de descubrimientos —en la que también podemos encontrar nombres como Dani Rovira o Belén Cuesta— buscando el talento que hay en Galicia con la puesta en marcha de un proceso de selección con el que quieren encontrar a los protagonistas de una nueva ficción que todavía resulta una auténtica incógnita.

¿Cuál es el perfil que buscan en Galicia?

En concreto, tal y como reza el anuncio del casting, están interesadas en «chicos y chicas gallegos de 18 a 25 años». Una publicación lanzada a través de las redes sociales en la que se anima a participar.

Todas aquellas personas interesadas deberán inscribirse en la base de datos de Eva Leira y Yolanda Serrano, a la que puedes acceder aquí, y enviar un vídeo de presentación.