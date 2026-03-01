Motos, gastronomía y música: la primera edición del festival ExpoROCK llega a Galicia el 14 de marzo

Los amantes de la música rock y las motos están de suerte. El próximo sábado 14 de marzo llega a Coruña el nuevo festival ExpoROCK, que conjuga gastronomía, motos y un cartel de pura esencia rockera en ExpoCoruña.

La jornada se extenderá desde el mediodía hasta la madrugada. Para arrancar por todo lo alto, las motos llegarán al recinto entre las 11:45 y las 12:00 horas. El primer concierto del día será el de Agoraphobia (12:30 horas), seguido de Talco (13:40 horas).

Las entradas para el festival ya están a la venta y, de hecho, están próximas a agotarse. Descubre a continuación todo lo que esconde la programación del ExpoROCK y no dudes en hacerte con las tuyas.

Conciertos

La música rock es uno de los principales ejes de este nuevo evento en A Coruña. Tras los conciertos programados para el sábado al mediodía habrá una pausa de 15:30 a 17:30 para reponer fuerzas en la zona de foodtrucks, amenizada por un DJ.

El Drogas. / Cedida

La actividad musical se retomará a las 18:30 horas, con la actuación de Ciclonautas. Después será el turno de El Drogas (20:10 horas), M-Clan (22:00), Soziedad Alkoholika (00:00) y Obús (02:00 horas). La velada finalizará a las 03:30 horas.

Así, el cartel consigue reunir a grandes nombres del panorama musical patrio e internacional. Trayectoria, personalidad y diferentes vertientes del género rock para disfrutar a lo grande en ExpoCoruña.

Más de 100 motos en exposición

Si algo tendrá tanto protagonismo en el festival como el rock, eso serán las motos. Tal y como revela la organización, habrá una exposición con más de 100 motos confirmadas, procedentes de distintos puntos de España, Galicia y Portugal. Además, participarán diferentes clubes vinculados al universo Harley-Davidson y custom.

El sábado 14 por la mañana, entre las 10:30 y las 11:30 horas, se celebrará una concentración de motos en la plaza de María Pita, que ejercerá como punto de encuentro previo al ExpoROCK. Todos los participantes se dirigirán a continuación hacia ExpoCoruña para inaugurar la jornada festivalera.

Mucho más que música

Entre conciertos, el recinto contará con ambientación musical a cargo de DJs y otros atractivos. Por un lado, la zona de food trucks para saciar el apetito, así como espacios dedicados a la cultura rock y una feria vintage donde el público podrá encontrar vinilos, ropa y accesorios.

«ExpoROCK Festival nace en A Coruña con la ambición de consolidarse como una cita estable dentro del calendario cultural de la ciudad, apostando por el rock como eje central y recuperando un espacio propio para un género profundamente ligado a su identidad», afirman desde la organización.

Si tú tampoco te quieres perder su primera edición, visita su web para conocer todos los detalles y comprar ya tu entrada. Los menores de 16 años podrán entrar gratuitamente, siempre que vayan acompañados por su madre, su padre o su tutor legal.