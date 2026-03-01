La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas

Tras un inicio de año marcado por el constante tren de borrascas, con más de cuarenta días de lluvias intensas en Galicia, el tiempo comienza a cambiar la tendencia con el final de febrero y la llegada de marzo, que viene acompañada del inicio de la primavera metereológica (este domingo 1 de marzo).

Este periodo, que se extiende hasta mayo y que conviene diferenciar de la primavera astronómica 8que comenzará el 20 de marzo), comenzó en Galicia este domingo igual que terminó el mes de febrero, con la comunidad bajo la influencia anticiclónica, sin rastro de la lluvia.

Sin embargo, el sol parece que tiene fecha de caducidad en Galicia y es que la lluvia, acompañada de un descenso térmico, volverá esta semana a la comunidad. Aunque eso si, no hay de que preocuparse que no nos esperan otros cuarenta días seguidos bajo el paraguas.

Domingo estable

Este domingo, al igual que este sábado, la comunidad estará bajo la influencia anticiclónica y con predominio de un tiempo seco. De este modo, el cielo presentará durante todo el día nubes de tipo medio y alto que no impedirán el paso del sol.

El viento soplará flojo de dirección variable durante el día y del sur por las noches, y no habrá grandes cambios en los termómetros: las temperaturas mínimas apenas vairarán, mientras que las máximas ascenderán ligeramente situándose, por ejemplo, en el caso de Santiago de Compostela entre los 2ºC y los 15ºC. Eso sí, al igual que en la jornada de este sábado, la mañana de este domingo registró valores más bajos que en las jornadas anteriores.

Llega un nuevo frente

La tranquilidad y el buen tiempo llegará a su fin el lunes según la previsión metereológica, aunque no será tampoco por mucho tiempo.

La entrada de un nuevo frente atlántico en la jornada del lunes dejará cielos cubiertos y propiciará la llegada de precipitaciones generalizadas desde primera hora de la mañana, en especial en las provincias de A Coruña y Pontevedra, que podrián ir en aumento con el paso de las horas. Eso sí, estas precipitaciones serán especialmente fuertes en el litoral oeste de la provincia de A Coruña, con avisos activos en las comarcas de Fisterra, Barbanza y Muros e Noia por acumulados de hasta 15 l/m2 en una hora.

Avisos activos por lluvia para este lunes / Meteogalicia

De cara a la tarde, las precipitaciones se generalizarían ya en toda la comunidad, con lluvias más intensas en las dos provincias atlánticas, mientras que en Lugo y Ourense serán más débiles y tendrán carácter de chuvasco, aunque continuará primando la inestabilidad.

En cuanto a las temperaturas, la jornada estará marcada por el frío, con una bajada generalizada de las máximas en toda la comunidad (de los 15ºC a los 12ºC en Santiago). Eso sí, este descenso de las máximas vendrá acompañado también de un aumento en las temperaturas mínimas, bastante acusado en el caso de Santiago, donde se pasará de los 2ºC de este domingo a los 7ºC de este lunes.

Mejora progresiva

Ya el martes, en un principio, se irá recuperando poco a poco la estabilidad climática, aunque podría darse alguna precipitación de caracter leve. Con todo, especialmente por la mañana, continuará gobernando la nubosidad, que no dejará pasar el sol y que pueden estar acompañadas de pequeñas lluvias.

Con el paso de la jornada el sol irá ganando terreno sobre las nubes, con la apertura de claros y la recuperación poco a poco de la situación anticiclónica.

Esta vuelta del sol estará acompañada el martes de un aumento en los termómetros, tanto en las mínimas como en las máximas en toda la comunidad.

Rregeso del anticiclón

Ya de cara al miércoles, Galicia volverá a estar completamente bajo la influencia anticiclónica, con el sol que volverá a ser protagonista en toda la comunidad durante toda la jornada, y que volverá acompado de un nuevo ascenso térmico, ya que podrían superarse los 20ºC en gran parte de Galicia.

¿Más lluvia esta semana?

La situación anticiclónica podría verse alterada de nuevo en la jornada del jueves, para la que la previsión de la Aemet augura de nuevo precipitaciones generalizadas en la comunidad y un nuevo descenso térmico que marcaría el final de la semana, al poder seguir el viernes una tendencia similar.