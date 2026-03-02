La 'elitización' del alquiler de la vivienda en Galicia: "Solo los perfiles más cualificados consiguen una casa"

No hay tregua con la vivienda: ni con la nueva, ni con la usada ni mucho menos con el alquiler. Así lo pone de relieve el último informe del portal inmobiliario Idealista correspondiente al mes de febrero, que constata un encarecimiento anual de la renta del 7,8% en España, con subidas en todo el territorio con excepción de la provincia de Barcelona (-1,5%). Galicia no es un oasis y por tanto alquilar en el segundo mes del año también es un 5,6% más caro que un año antes.

Y aunque la dificultad en el acceso a la vivienda no es ninguna novedad, los expertos apuntan a que, más allá de los simples números, se empiezan a dar nuevos fenómenos sociales o socioeconómicos impensables hace años. Uno de ellos es esa "elitización" del alquiler, como le llama el portavoz de Idealista, Francisco Iñarreta.

La elitización parece además una paradoja o una contradición en sí misma, porque significa en esencia que bajan los precios del alquiler pero aumentan las dificultades para acceder a ellos para mucha gente.

Se produce en aquellos sitios donde el alquiler directamente baja o modera su subida por la intervención y la aplicación de medidas limitadoras de precios, como está ocurriendo en Barcelona. Allí, el abaratamiento o la bajada de rentabilidad está sacando viviendas del mercado del alquiler, lo que reduce la oferta y aumenta la competencia directa entre familias para hacerse con una de las pocas viviendas que sale al mercado, explican los técnicos.

"Esta situación, en la que solo los perfiles más cualificados consiguen alquilar una casa es lo que denominamos la elitización del alquiler y se trata de la paradoja tras la cual el abaratamiento de los alquileres solo tiene efecto en las familias más pudientes, que no tenían problemas para afrontar el pago del alquiler, mientras que las familias de ingresos medios o bajos no pueden beneficiarse de ella", aclara Iñarreta.

El precio del metro cuadrado regresa al máximo de hace dos décadas / Cedida

Galicia sube, pero más despacio

Más allá de este fenómeno, al que no es ajena Galicia, especialmente en las grandes urbes, los datos del informe mensual confirman esa subida generalizada del alquiler a lo largo de 2026, lo que corrobora que no hay recetas mágicas ni medidas estrella para arreglar la crisis de la vivienda. En Castilla-La Mancha el alquiler subió en el último año un 13,2%, mientras que en La Rioja apenas lo hizo un 2,5%. En medio, Galicia, con un 5,6%, está por debajo de la media estatal. Además, la subida gallega entre enero y febrero fue imperceptible: 0,1%.

En cuanto al precio por metro cuadrado, se situó en febrero en Galicia en 9,6 euros, por debajo también de los 15 de media que marcó España. Por provincias, Pontevedra es la más cara con 10,9 euros el m2, por delante de los 9,4 de A Coruña, 7,8 de Ourense y 7,6 euros/m2 de Lugo.

En el caso de la ciudad de Santiago, continúa por encima de la media gallega con diferencia, al marcar en febrero un precio medio por metro cuadrado por encima de los 10 euros.