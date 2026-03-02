Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir denuncia contra él por acoso sexual

Le denuncia recibida por el Ministerio Público hacen referencia a unos hechos «supuestamente delictivos» cometidos contra una mujer en septiembre de 2025

José Tomé en su comparecencia el pasado10 de diciembre.

José Tomé en su comparecencia el pasado10 de diciembre. / Carlos Castro

Santiago

La Fiscalía Provincial de Lugo ha decidido esta mañana interponer una querella contra el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, quien el pasado mes de diciembre dimitió como presidente de la Diputación Lugo, por «un presunto delito de acoso sexual y de abuso en el ejercicio de la función pública».

Cabe recordar que la renuncia de Tomé a la presidencia del ente provincial se dio tras la denuncia, por parte de una militante, de una presunta agresión sexual en el canal interno del partido. Un hecho que abrió una importante crisis en el socialismo gallego, tras la que el secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro se vio obligado a convocar un comité nacional extraordinario para explicar su gestión de las denuncias.

El paso que toma ahora la Fiscalía Provincial se produce tras haber recibido una denuncia particular por hechos «supuestamente delictivos» cometidos contra una mujer en septiembre de 2025.

«Considera la Fiscalía que los hechos están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella, sin ser preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía, de manera que, una vez judicializado el asunto, puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción», informa el ministerio público.

