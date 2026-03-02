Galicia convocará más de 1.500 plazas de empleo público a partir de abril

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó este lunes del balance de ofertas de empleo público (OPE) en la Administración gallega, que se convocarán a partir de abril y que, según precisó, se aproximan a las 1.500 plazas.

«Cuando finalice el año estarán convocadas más del 80% de las 4.000 plazas que se habían comprometido a principio de la legislatura», resumió, antes de concretar que 539 ya fueron convocadas porque se corresponden con el servicio de defensa contra incendios.

Las otras 1.490 restantes, explicó, se irán convocando a partir de abril y los primeros ejercicios de los procesos selectivos de estas plazas tendrán lugar en el mes de octubre. La previsión es que, «como muy tarde», estén finalizados en septiembre de 2027.