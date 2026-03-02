Netflix desvela el tráiler de su nueva película protagonizada por un reconocido actor gallego
'53 domingos' llegará a la plataforma roja el próximo 27 de marzo
Netflix ya prepara la llegada a su catálogo, el próximo 27 de marzo, de 53 domingos, película de Cesc Gay protagonizada por el reconocido actor gallego Javier Gutiérrez —que este mes finaliza los rodajes de la nueva serie de Movistar Plus+, Ardora, en la ciudad de A Coruña y sus alrededores— y los intérpretes Javier Cámara, Carmen Machi y Alexandra Jiménez.
Lo hace desvelando el tráiler, así como nuevas imágenes, de una comedia dramática que narrará la historia de tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño.
Difíciles decisiones como llevar a su padre a una residencia de mayores o enviarlo a vivir con alguno de ellos marcarán una reunión familiar que empezará de forma educada pero que, con el tiempo, se saldrá de control de forma divertida a la vez que inesperada.
Protagonizada por el gallego Javier Gutiérrez y rodada en Madrid
La película —protagonizada por, entre otros, el gallego Javier Gutiérrez y producida por Imposible Films— se trata de una adaptación de la obra de teatro homónima, también de Cesc Gay, que se ha rodado en el Centro de Producción de Netflix ubicado en Tres Cantos (Madrid) y en varias localizaciones del centro de la capital española.
