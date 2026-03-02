Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años

La diputada autonómica del Partido Socialista de Galicia (PSdeG) Patricia Iglesias formará parte de la dirección del partido. El líder, José Ramón Gómez Besteiro, la propuso para encargarse dentro de la ejecutiva de las áreas de Administración Pública, Autogoberno, Xustiza e Asesoría Xurídica, que son su especialidad tanto por vocación como por formación.

La entrada de Iglesias se acordó en la reunión de la cúpula del PSdeG este lunes en la Rúa do Pino de Santiago, aunque ahora tendrá que ser ratificada por el Comité Nacional Galego en su próxima reunión. Es un trámite recogido en los estatutos del partido.

La parlamentaria pasó de este modo en apenas dos años de concurrir a las elecciones autonómicas como independiente dentro de la lista del PSdeG a afiliarse hace poco tiempo y, ahora, entrar en la dirección. Un crecimiento que no pasa desapercibido, sobre todo en el entorno municipal de Santiago, donde su nombre lleva tiempo sonando como posible candidata a la alcaldía en 2027.

Ejecutiva socialista de este lunes en Santiago / Cedida

Patricia Iglesias Rey (Carballo, 1978) es licenciada en Derecho por la USC y funcionaria del cuerpo de letrados de la Xunta. Conoce al dedillo la administración pública, ya que trabajó en varias consellerías, presidió el colectivo de letrados y fue Letrada Mayor del Consello de Contas de Galicia.

Entró en política de la mano del propio Gómez Besteiro y es una de las personas de su máxima confianza, como se confirma ahora con su entrada en la ejecutiva gallega del PSdeG. De este modo, Iglesias tendrá protagonismo a nivel institucional en el Parlamento y orgánico en la dirección, lo que refuerza su perfil como posible candidata en la capital gallega.

Relevo en Igualdade

Más allá de la entrada de Patricia Iglesias, la ejecutiva socialista también acordó este lunes nombrar secretaria de Igualdade a Natalia González. La ourensana, que llevaba ás áreas de Política Social, Maiores e Dependencia, sustituye así a Silvia Fraga, que había renunciado a raíz del caso Tomé a finales del año pasado. El puesto de Natalia González en el áerea social de la dirección lo ocupará María Fernández Ojea.