Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Iraníes en SantiagoAtaque a IránNacionalidad en GaliciaProtonterapiaAlex Barcello
instagram

La Xunta dará prioridad de adopción a las familias de acogida con las que ya vivan los menores

El Ejecutivo de Alfonso Rueda inicia los trámites para poner en marcha la primera ley autonómica centrada en la infancia y la adolescencia

García y Rueda, este lunes, tras la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta

García y Rueda, este lunes, tras la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta / Cedida

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Las familias de acogida tendrán más posibilidades de adoptar al menor que vive en su hogar en el caso de que este pase al régimen de adopción. Así lo anunció este lunes en presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien dio a conocer los primeros pasos para que la comunidad cuente con una ley específica centrada en la infancia y adolescencia "adaptada a nuestra realidad".

Según los cálculos del Ejecutivo gallego, esta norma afectaría a en torno a 365.000 menores, así como a familias, profesionales y las distintas administraciones. "Queremos que todos los niños tengan la oportunidad de crecer en una casa, sobre todo los de menos de seis años", declaró la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien puntualizó que es una reivindicación "presente desde hace tiempo".

En la comunidad hay actualmente unas 928 familias que acogen 1.121 menores, lo que, en palabras de García, la convierte "en la segunda mejor ratio de acogimiento de España". El objetivo de esta medida es "que no haya una ruptura abrupta de los vínculos", eso sí, "siempre y cuando el personal técnico de la Xunta lo considere conveniente".

Noticias relacionadas y más

Además, Política Social quiere crear el primer registro de familias acogedoras y adoptivas, así como mejorar la relación entre las distintas administraciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
  2. Parece Italia pero está en Galicia: así es el asombroso pueblo marinero que no tiene nada que envidiar al Cinque Terre
  3. La DGT pone en marcha dos nuevos radares en Galicia: dónde están ubicados y qué debes saber
  4. Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
  5. Fin de la temporada de caza y la emergencia cinegética: 'Cazamos más de cien jabalíes en Santiago
  6. El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana
  7. Manuel Fraga, citado hasta siete veces en los planes para derrocar a Adolfo Suárez
  8. Cuatro concellos gallegos cuentan con más plazas turísticas que habitantes

La Xunta dará prioridad de adopción a las familias de acogida con las que ya vivan los menores

La Xunta dará prioridad de adopción a las familias de acogida con las que ya vivan los menores

Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir una denuncia contra él por acoso sexual

Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir una denuncia contra él por acoso sexual

O'Mega cifra el apoyo a la huelga de médicos en Primaria en un 71% e insta a Rueda a «solucionar» el conflicto

O'Mega cifra el apoyo a la huelga de médicos en Primaria en un 71% e insta a Rueda a «solucionar» el conflicto

Tres gallegos, a dos días de quedarse atrapados en Jordania: «Estamos en medio del conflicto, pudimos escuchar el sonido de los cazas»

La guerra en Irán se vive en Santiago: «Era la mejor opción»

La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas

La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas

Galicia mejora en gasto municipal per cápita, pero Pontevedra persiste como la provincia con la cifra más baja de España

En busca de la nacionalidad: «Mi vida va a mejorar»

En busca de la nacionalidad: «Mi vida va a mejorar»
Tracking Pixel Contents