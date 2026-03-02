La Xunta dará prioridad de adopción a las familias de acogida con las que ya vivan los menores

Las familias de acogida tendrán más posibilidades de adoptar al menor que vive en su hogar en el caso de que este pase al régimen de adopción. Así lo anunció este lunes en presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien dio a conocer los primeros pasos para que la comunidad cuente con una ley específica centrada en la infancia y adolescencia "adaptada a nuestra realidad".

Según los cálculos del Ejecutivo gallego, esta norma afectaría a en torno a 365.000 menores, así como a familias, profesionales y las distintas administraciones. "Queremos que todos los niños tengan la oportunidad de crecer en una casa, sobre todo los de menos de seis años", declaró la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien puntualizó que es una reivindicación "presente desde hace tiempo".

En la comunidad hay actualmente unas 928 familias que acogen 1.121 menores, lo que, en palabras de García, la convierte "en la segunda mejor ratio de acogimiento de España". El objetivo de esta medida es "que no haya una ruptura abrupta de los vínculos", eso sí, "siempre y cuando el personal técnico de la Xunta lo considere conveniente".

Además, Política Social quiere crear el primer registro de familias acogedoras y adoptivas, así como mejorar la relación entre las distintas administraciones.