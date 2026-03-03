Más de 50.000 personas participaron en el ensayo clínico Sincigal

La Consellería de Sanidade ha remitido esta mañana una nota de prensa para agradecer la colaboración de las 50.415 personas que participaron en el ensayo clínico Sincigal. Un trabajo que tiene como objetivo evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS).

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, a finales del pasado mes de noviembre y que se prolongó hasta finales del mes pasado, tanto Sanidade como la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (Idis) buscan la evidencia científica que sirva para valorar la eficiencia de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial en adultos, como ya se logró con el estudio Galflu, que sirvió para incluir en la sanidad pública la vacuna de alta carga frente a la gripe para mayores de 70 años.

Perfil de los participantes

Por distritos sanitarios, A Coruña fue el área que aportó más participantes al ensayo clínico Sincigal con 11.972; seguido de Ourense con 6.285; Santiago con 5.624; Vigo con 5.441; Lugo con 5.273; Pontevedra con 4.926; Ferrol con 3.978; O Salnés con 1.908; la Mariña lucense con 1.182; Cee con 920; Barbanza con 807; O Barco de Valdeorras con 732; Monforte con 719 y Verín con 648.

Por grupos de edad, participaron 2.816 personas de 18 a 40 años; 3.999 de 41 a 50; 8.803 de 51 a 60 años; 18.232 de 61 a 70 años; 10.846 de 71 a 80; 4.645 de 81 a 90 años; y 1.074 mayores de 90.

Mientras que por sexo, del total de participantes, 26.157 eran hombres y 24.258 mujeres.

¿Qué es el VRS?

El virus respiratorio sincitial es un virus habitual que, en la mayoría de los casos, causa síntomas leves parecidos a los de un resfriado, como dolor de garganta, tos o congestión nasal. Con todo, en lactantes pequeños y en adultos de edad avanzada y en personas con patologías crónicas, este virus puede causar problemas pulmonares graves que pueden requerir la hospitalización. De hecho, es responsable cada año de cientos de hospitalizaciones en Galicia. Además, en adultos, puede empeorar enfermedades como la enfermedad pulmonar obstrutiva crónica (EPOC) y la insuficiencia cardíaca.

Actualmente, la Xunta ofrece la inmunización frente al virus respiratorio sincitial de 0 a 6 meses, con una cobertura próxima al 100 %. Esta protección se introdujo en Galicia de modo pionero en el 2023, permitiendo la reducción de las hospitalizaciones en más del 90% por esta infección nos niños y niñas inmunizadas.