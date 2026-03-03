Un cineasta gallego ganador de dos Emmy acerca a EEUU una de las fiestas más populares de Galicia

A Rapa das Bestas de Sabucedo es una de las tradiciones más consolidadas en Galicia. Un rito comunitario único con más de 500 años de historia documentada reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional que, este mes, acercará en EEUU el cineasta gallego Brais Revaldería, ganador de dos premios Emmy por sus colaboraciones con HBO en producciones de la talla de Westworld y Juego de Tronos.

Lo hará del 15 al 17 de marzo en el Fairmont Hotel de Austin (Texas) durante el South by Southwest Conference & Festivals, evento que supondrá el estreno en suelo americano de la experiencia inmersiva Fillos do Vento: A Rapa, un trabajo que, tras su exitoso paso por el Festival de Cannes y el Festival de Cine Europeo de Sevilla, muestra, en formato de proyección panorámica de 270 grados, el pacto ancestral entre comunidad y naturaleza que sigue vivo en la localidad pontevedresa generación tras generación.

Siete años de rodaje para mostrar una de las fiestas más populares de Galicia

La obra, rodada a lo largo de siete años en las montañas de Sabucedo, logra situar al espectador en el centro del ritual —la bajada al monte, el encuentro con las bestas y el curro— y convierte la tradición gallega en una reflexión contemporánea sobre identidad, territorio y transformación cultural en un contexto marcado por nuevas tensiones como la expansión de parques eólicos en el paisaje rural.

Imagen de archivo de A rapa das bestas de Sabucedo. / ECG

«Durante siete años volvimos a esas montañas porque la historia exigía tiempo. A Rapa no es folclore. Es una relación viva entre una comunidad y lo salvaje. La tecnología inmersiva nos permite hacer algo nuevo. No solo mostrar este mundo, sino colocar al espectador dentro de él», explica Revaldería.