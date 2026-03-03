Campaña de firmas para salvar al salmón gallego de la extinción: "Este pez forma parte del patrimonio de Galicia"

El salmón atlántico (Salmo salar), considerado durante muchas generaciones el rey del río en Galicia, agoniza en los cauces de la comunidad. Todas las estadísticas confirman un alarmante descenso de ejemplares y su desaparición de algunos ríos, una realidad que llevó a la propia Consellería de Medio Ambiente a vedar su pesca en esta temporada 2025-2026 que está a punto de empezar.

Detrás de esta realidad hay múltiples causas. Diversos estudios apuntan a los factores climáticos, que al calentar el mar obligan al salmón a desplazarse más durante su periplo marino, lo que incrementa su exposición a peligros como depredadores y redes. El salmón es una especie anádroma, lo que significa que aunque nace en el río y lo remonta pare reproducirse, pasa la mayor parte de la vida en el mar.

Otros factores que achican las poblaciones de Salmo salar en Galicia son la mala calidad de las aguas en alguno de sus ríos, las presas y obstáculos artificiales, la mayor presencia de depredadores (cormorán, nutria, garza...), la contaminación y la propia pesca.

Ahora, cuatro asociaciones ecologistas lanzan una campaña para echar una mano en este SOS desesperado del salmón gallego.

Suelta de juveniles de salmón en un río gallego / FDV

Superviviente en ocho ríos Las entidades ecologistas señalan que los datos del Ministerio para la Transición Ecológica de 2021 muestran que la población de salmón en Galicia se redujo más de un 80% desde la década de 1970, pasando de una presencia reproductora en unos veinte ríos gallegos a solo ocho actualmente, aunque en condiciones "muy reducidas y aisladas".

'Alerta salmón gallego'

La campaña consiste principalmente en una recogida de firmas. Lleva por nombre Alerta salmón gallego y está liderada por las asociaciones ecologistas Adega, AEMS–Ríos con Vida, Federación Ecologista Gallega (FEG) y Sociedad Gallega de Historia Natural (SGHN). El objetivo es reunir el suficiente apoyo para presentarlas a la Xunta para que se incluya el salmón gallego en la categoría de especies en "peligro de extinción" y adoptar medidas de protección.

Se trata de "concienciar y movilizar" a la ciudadanía ante el "declive continuado" en los ríos gallegos, señalan en un comunicado conjunto los cuatro colectivos. Estas entidades piden a la Xunta asumir su "responsabilidad en la protección de una especie que forma parte del patrimonio natural y cultural de Galicia" y apuntan que en febrero ya pidieron al Gobierno autonómico catalogar al salmón atlántico como especie "en peligro de extinción".

La intención de las asociaciones es concluir la recogida de firmas el próximo día 22, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, y presentarlas al Ejecutivo gallego para que "actúe conforme a los datos científicos disponibles".