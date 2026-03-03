La generación que no quiere jefes: uno de cada tres jóvenes gallegos quiere emprender un negocio en vez de estar en plantilla de una empresa

No sueñan con una plaza fija ni con fichar a una hora concreta. Cada vez, más jóvenes cambian la seguridad de una nómina por la incertidumbre y la libertad de emprender. Prefieren arriesgar antes que estar a las órdenes de un superior. Construir algo propio en lugar de esperar un ascenso. Frente a salarios ajustados, las nuevas generaciones apuestan por el autoempleo como vía de independencia y realización personal. Concretamente, el 31,7% de los gallegos y gallegas de entre 15 y 21 años quiere ser emprendedor y crear su propia empresa, frente a un 12,7% que prefiere trabajar como asalariado. El 18% aspira a ser funcionario y el 37,5% restante confiesa no tenerlo claro todavía. Así lo refleja el 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', impulsado por Abanca y la firma Praxis MMT con el testimonio de más de 11.000 estudiantes.

Las razones principales son: iniciar un nuevo proyecto en el que puedan dedicarse a lo que realmente les gusta, ser sus propios jefes sin tener que rendirle cuentas a nadie y disponer de libertad horaria sin depender de un horario concreto. «Está habiendo muchos cambios en el mercado laboral. Se crean nuevas profesiones, entra la IA (inteligencia artificial) y los jóvenes quieren hacer cosas diferentes, no solo trabajar para una empresa», confiesa Nuño Nogués, director del informe.

Mientras que «antes se buscaba más trabajar en una empresa privada» para encontrar una estabilidad económica y un futuro dentro de una empresa, «en los últimos dos o tres años se observa un ligero incremento de los jóvenes que quieren emprender». «Ahora se centran más en ellos, en lo que les gustaría hacer y en las nuevas formas que hay de emprendimiento que les permite hacerlo», subraya Nogués. «Es llamativo que haya un porcentaje tan alto que quieran emprender con las condiciones que se ponen a los emprendedores hoy en día desde el punto de vista legal, burocrático e incluso social», comenta.

Son conscientes del riesgo que ello conlleva. El 79,3% de los jóvenes califican como «difícil o muy difícil» tener éxito emprendiendo. No obstante, el director del informe considera que el panorama actual favorece la creación de nuevos negocios. «Al margen de la regulación laboral que exista, es cierto que hay más inestabilidad que en el pasado dentro de lo que es el empleo en una empresa. La cultura cambia y la situación actual lleva a que cada vez haya más autoempleo», señala. El deporte, el comercio y la tecnología se colocan como los sectores favoritos entre el público adolescente.

Pesimismo laboral

La Generación Z «se muestra pesimista» sobre el futuro laboral. El 40,4% estima que el empleo empeorará en los próximos años, pero se mantienen optimistas en cuanto a la consecución de un puesto de trabajo. Este pensamiento responde a factores como la inestabilidad e incertidumbre internacional y el uso de la inteligencia artificial en el entorno laboral. «Creen que van a conseguir un trabajo en menos de un año, lo cual es positivo porque percibimos que tienen una buena opinión de sí mismos», valora el director del 'XI Informe Young Business Talents'.

Emigración

La emigración es uno de los asuntos que está a la orden del día. Según el estudio, más de la mitad de gallegos se irían fuera de España a trabajar. Pese a ser un porcentaje considerable, dista del obtenido en estadísticas anteriores. Por ejemplo, en 2020, el dato asciende al 82%. Esto representa una problemática nacional: la fuga de talentos. «Hay que fomentar que el trabajo y el esfuerzo se recompense. Si ellos ven que trabajando para una empresa no tienen futuro, está claro que las condiciones no funcionan. Se deberían de buscar fórmulas para que el talento se quede aquí», proclama Nogués en respuesta a este desafío. «Para retenerlos—añade—, tenemos que darles oportunidades si quieren emprender en España, que es algo muy complicado».

Noticias relacionadas

Demanda de práctica

Todavía más de la mitad de los adolescentes opinan estar más preparados que sus padres, pero hace unos años la proporción era mucho mayor. Esto va en concordancia con el punto de vista de sus profesores, que aseguran que «la educación está empeorando». No obstante, aunque la calidad de la enseñanza se percibe peor, «ahora hay más práctica que antes». Pese a ello, los alumnos la consideran insuficientes y demandan más formación.