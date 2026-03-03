El Gobierno dice que 2 de cada 3 euros destinados a vivienda en Galicia llegan del Estado

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró este martes que dos de cada tres euros que se invierten en vivienda en la comunidad gallega llegan del Estado. "Es la primera preocupación social", señaló en referencia al mercado de la vivienda, que elevó también a "una preocupación de Estado".

Tras la adjudicación de la de redacción del proyecto de un edificio que contará con once viviendas en A Coruña, declaró que en la provincia el Ejecutivo ha aportado más de 50 millones de euros a ese propósito, también para "rehabilitación y acomodación de viviendas para el alquiler".

Así las cosas, para el delegado del Gobierno la solución a la crisis de vivienda pasa por "la construcción de nuevas viviendas, la contención de precios y el apoyo a los jóvenes con bonos sociales". Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, incidió en la importancia de "apostar por la vivienda pública" dentro de la idea de garantizar "el derecho a vivir dignamente" para que evitar que "se frustren expectativas vitales".

Ve "rapidez y contundencia" en el caso de José Tomé

Por otro lado, preguntado Blanco por el caso del expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ya fuera del PSdeG, señaló que "se actuó con rapidez y contundencia". Ahora cree que "hay que esperar a la justicia" y que, mientras, los socialistas seguirán "siempre de lado de las víctimas".

Respecto a la próxima reunión entre Gobierno y Xunta por la posible invasión de competencias de la última al legislar para poder personarse en casos de violencia en el deporte, el delegado del Gobierno dice que el Ejecutivo tiene la mano tendida y que hay que esperar a ese encuentro.