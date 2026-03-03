El marisqueo urge ayudas directas y valora solicitar la declaración de zona catastrófica

«Esto se acaba». Este fue el mensaje de socorro que ayer, desde Vilagarcía de Arousa, el sector marisquero envió al Gobierno gallego y al conjunto de la sociedad. Después de un 2023 que los dejó «en la UCI a prácticamente todos», tal y como señaló el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial, las lluvias que arreciaron sin cesar durante prácticamente todo el primer mes del año y parte de febrero han vuelto a provocar un importante descenso de la salinidad de las aguas, incrementando la mortandad de los bivalvos. Una situación que amenaza con «enterrar» a un sector que pide ayudas directas a las administraciones y quiere solicitar la declaración de zona catastrófica.

Para ello serán fundamentales los resultados de los muestreos que la Consellería do Mar está intensificando en los principales bancos marisqueros de la comunidad. Sin esos datos oficiales, el sector no puede cursar la solicitud. Sin embargo, ayer en Arousa, las cofradías defendían que esos estudios confirmarán lo que ellos mismos están viendo estos días en las playas: en algunas zonas se ha constatado hasta un 100% de mortandad y en otras un 70%, dependiendo de la profundidad, aseguró la presidenta de las mariscadoras a pie de Carril, María Porto.

Rueda de prensa, ayer en Vilagarcía, tras la reunión del sector marisquero / Salvador Sas

Más allá, de estos subsidios directos, los profesionales del mar han solicitado eximir a los mariscadores de las cuotas de la Seguridad Social y prorrogar automáticamente las concesiones y los permisos de explotación hasta la recuperación. Además de crear un seguro público de producción marisquera y estudiar qué es lo que está pasando en las rías.

«Las lluvias y las borrascas siempre existieron en Galicia, pensamos que no es solo un problema del cambio climático y hay que hacer muchas cosas más. En Arousa las aguas tardan un 240% más de tiempo en renovarse, la contaminación en la ría va a tardar mucho más en salir de ella», ha ahondado María Porto, que manifestó también su preocupación por la apertura de embalses, que arrojan agua dulce a la ría y contribuyen significativamente al descenso de la salinidad de las aguas.

En la reunión han estado presentes también representantes del sector bateeiro, donde, aunque en menor medida, también se están percibiendo los efectos de la situación del mar. A falta de muestreos oficiales, hay una mortandad de al menos el 25%, según afirmó Mario Vidal, uno de los miticultores presentes en la reunión.

Una situación que, en su caso, se suma a los paros biológicos por la presencia de toxina que mantuvo a la mayoría de bateas gallegas sin extraer mejillón entre octubre y finales de diciembre.

Concurso de acreedores en la Cofradía de A Pobra

A tenor de lo expuesto ayer en Vilagarcía, esta situación crítica del sector no está por llegar, sino que es ya el pan de cada día para muchas cofradías. Sin ir más lejos, tal y como se pudo saber ayer, estas circunstancias obligarán a la cofradía de A Pobra do Caramiñal a entrar en un concurso de acreedores dada su incapacidad para cumplir regularmente con sus obligaciones de pago. Este es el caso más llamativo, pero desde otros pósitos se afirmó que, en caso de que no exista un cambio sustancial de la situación, se verán obligados a afrontar despidos del personal.

En Rianxo solo faena el 3%

En Rianxo, de los 190 barcos que se dedican al marisqueo a flote, únicamente siete estaban faenando en las últimas semanas, tal y como explicó Jorge Méndez, uno de los mariscadores presentes en la reunión. En su opinión, si no se toman medidas urgentemente este modo de vida «se acabará».

La de Arousa, que acaparó ayer los focos, no es la única ría afectada. En la de Noia se ha solicitado ya el cese por fuerza mayor y en la de Pontevedra regresaron ayer a la actividad tras un mes y medio parados.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, asistió ayer a los trabajos de muestreo en O Grove / Consellería do Mar

La Xunta intensifica los muestreos

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, asistió ayer en O Grove a los trabajos de evaluación y muestreo que los técnicos están llevando a cabo en dos bancos marisqueros para analizar el grado de afección que han tenido los recientes temporales que impactaron en la costa gallega en la salud de las especies marisqueras.

Un trabajo riguroso que se está intensificando y que, según apuntó la responsable do Mar, se prolongará durante las próximas semanas. Los datos recabados permitirán adoptar, en caso de que fuese necesario, medidas de apoyo como ceses de actividad por fueza mayor, determinar la duración de los cierres y fundamentar otras acciones como la solicitud de zona catastrófica al Gobierno central que pretenden cursar los mariscadores. La mortalidad se considerará «severa» cuando sea mayor o igual al 50% del berberecho y la almeja babosa existente y mayor o igual al 15% en los casos de la almeja fina o japonesa.