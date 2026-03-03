De salud mental a adicciones: los médicos gallegos piden cada vez más ayuda

Los problemas de salud afectan también a quienes nos cuidan. Cada vez son más los médicos que deciden acudir a sus colegios profesionales en busca de ayuda, la mayoría por cuestiones de salud mental. El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), que se encarga de la valoración y tratamiento de los profesionales en ejercicios con patologías que puedan intervenir en su práctica, atendió entre 2023 y 2024 a más facultativos que nunca. Son más de 10.000 casos desde su puesta en marcha en 1998, casi dos millares en los últimos dos años, según los datos facilitados por la Organización Médica Colegial de España.

El perfil que prevalece entre los que optan por este servicio es el de una mujer joven que desarrolla su trayectoria en la sanidad pública y en el ámbito urbano, pero cada caso es distinto y los diagnósticos, heterogéneos. Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía concentran seis de cada diez casos atendidos. En Galicia los datos son muy inferiores a los de otras comunidades, con 41 casos en el periodo analizado en el informe más reciente de PAIME y más de un centenar si se echa la vista atrás hasta 2021.

La mayoría de médicos acuden al programa de forma voluntaria, si bien en tres de cada diez casos lo hacen de manera inducida, es decir, animado por alguien de su entorno. Muchas veces son amigos o compañeros de profesión quienes les convencen para asistir, pero en el 20% son profesionales de la psiquiatría quienes les alientan.

Casi la mitad de los médicos diagnosticados trabajan en el ámbito de la medicina comunitaria, es decir, en la atención primaria. Le siguen Pediatría y Psiquiatría, pero estas a penas alcanzan el 5% del total.

Diagnósticos más comunes

Las cuestiones por las que estos facultativos toman conciencia y deciden ir a consulta son múltiples, pero el motivo principal, en casi el 85% de los casos, es la salud mental. Hay tres trastornos que se producen con asiduidad: adaptativos (27%), del estado de ánimo (24%) y de ansiedad (21%).

Aunque el porcentaje es mucho menor, hay un dato que llama la atención. Mientras que los casos de alcoholismo se mantienen estableces con relación al informe anterior, alrededor del 3,9%, se multiplican los de otras adicciones. Dentro de estas, que pasan a ser la razón por la que acuden a PAIME en el 3% de casos al 6,4%, el análisis hace referencia a la cocaína, el cannabis y las benzodiazepinas.

Dentro de todos los casos detectados dentro de PAIME en torno al 20% son calificados como "complicados". La existencia de riesgo para la praxis de su actividad laboral fue, en la mitad de estos casos, la razón que llevó a considerarlos de este modo. De los restantes, cuatro de cada diez estuvieron relacionados con conflictos en el entorno de trabajo.