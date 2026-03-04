Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: "Mi motor de vida es ayudar a los animales"

"Si los hombres tuvieran alas y llevaran plumas negras, pocos serían lo suficientemente inteligentes como para ser cuervos". Esta frase está atribuida a la sabiduría popular, pero la podría haber pronunciado perfectamente Anubis Dimitri, un gallego muy conectado desde niño al mundo animal y que ha hecho de la sensibilización hacia la fauna un modo de vida. Y entre todos los seres que habitan el planeta, él siente una predilección especial por los córvidos.

Poco o nada le importa la mala fama que todavía tienen estas aves en el rural de Galicia o en el refranero, especialmente los cuervos. Más bien al contrario, porque ese menosprecio popular hacia este animal, considerado de mal agüero debido a su color negro y sus hábitos carroñeros, avivó todavía más su pasión por ellos. Hasta el punto de que hoy es frecuente verlo pasear por Carril (Vilagarcía de Arousa) con algunos ejemplares a su lado o incluso sobre él. Una escena digna de Los Pájaros de Hitchcock o la mitología escandinava, donde Odín tenía un cuervo sobre cada hombro, Hugin y Munin, que representaban el pensamiento y la memoria.

Y aunque Anubis Dimitri no es ningún Dios, sí cuenta con una enorme legión de fieles. Sus historias con animales son seguidas en internet por más de millón y medio de seguidores en todo el mundo. "De todos los continentes salvo la Antártida", presume. Todo se andará.

Mariscador, buzo, cetrero...

Anubis Dimitri se llama en realidad Javier Otero Mouriño. Nacido en Carril en 1988, su vida profesional siempre estuvo vinculada al mar, como mariscador y sobre todo buzo. También es un gran aficionado a la cetrería, como lo fue en su día al culturismo. Hoy podría calificarse como influencer, pero él mismo odia esa palabra. Se define como "creador de contenido de naturaleza".

Sus vínculos con el mundo animal no los aprendió en ningún lado sino que van impresos en el ADN. "Desde siempre siempre tuve una relación especial con ellos", admite. "Si había un documental de animales, lo prefería a una película; si iba a una casa de invitado y tenían animales, les hacía caso a ellos antes que a la gente; y si tengo un compromiso y no llego, los que me conocen sabrán que paré a echarle una mano a algún animal desvalido", explica Otero.

Así lo lleva haciendo toda la vida. La primera vez a los 7 años, con una cría de paloma que le llevó su hermano y que había caído del nido. "Me hice cargo de ella, la llevaba al colegio conmigo y al entrar ella volvía sola a casa". Fue creciendo y ayudando a todo aquel 'bicho' en apuros: perros, gatos, aves... Pero lo que realmente marcó su vida fue, con 11 años, un arrendajo euroasiático que se cayó del nido y del que también se ocupó. "Desde ese momento me fascinaron los córvidos", asegura. "Me parecen auténticos dinosaurios con alas, superinteligentes... De hecho son los únicos animales capaces de crear y modificar herramientas".

"Mi motor de vida es ayudar a los animales", reflexiona. Y con esa filosofía, este arousano fue montando su propia manada, que se puede calificar de heterogénea, variada, ecléctica o directamente de Arca de Noé. Tiene cuatro gatos encontrados, dos perros (Anubis y Pinki), una hembra de halcón sacre (Petrusca) y tres cuervos (Pollito, Paquito y Dimitri). De la combinación de su perra de raza loba checoslovaca Anubis y su cuervo Dimitri nació su nick en internet, que es a su vez el nombre del proyecto que tiene en marcha: abrir un centro de reintroducción de aves.

Javier Otero, con sus tres cuervos y 'Anubis' / N.S.

"Cada verano reintroduzco aves en la naturaleza"

Ese espacio, que se habilitará en el municipio de Rois, está en fase de tramitación de permisos, pero la idea sería ponerlo en marcha este mismo año. "Es mi plan de futuro", admite Otero, que explica su filosofía. "La idea es reintroducir en la naturalez pollos de córvidos como urracas, cornejas, arrendajos, cuervos...", la mayoría por caídas de sus nidos durante el verano. Pero también actuará con gaviotas y palomas.

"Yo soy amantes de todos los animales y de todos los pájaros, pero me gustaría encargarme de estas especies más comunes y consideradas a veces de poco valor biológico", aclara. Para las especies más especiales y protegidas, como muchas rapaces, ya hay centros públicos de recuperación, pero especies más abundantes como cuervos, palomas o gaviotas non reciben tanta atención.

"Cada verano me dedico ya a reintroducir pájaros enfermos o que caen del nido; el verano pasado más de treinta", relata. Ahora, Anubis Dimitri quiere dar un paso más en esa labor, de la mano con las administraciones y siempre en beneficio de los animales.

Otero y 'Dimitri' / N.S.

Un año de fama

Pero como casi todo en esta vida, los sueños y los proyectos necesitan financiación. "Mucha gente quiere tener un refugio para los animales, o una protectora, pero realmente solo uno de cada 100.000 puede hacerlo realidad", admite. "Yo estoy luchando por tener los recursos para hacerlo". Javier Otero se ve con los "conocimientos" y el "tiempo" necesario para acometer el proyecto.

Unos recursos que llegan vía internet. Hace algo más de un año, en enero de 2025, un vídeo que publicó en las redes se le hizo viral. "Era un vídeo interactuando con los cuervos al que le puse el toque de humor que tanto caracteriza mi perfil", recuerda. Desde entonces, su crecimiento en redes fue espectacular, hasta convertir apenas un año a Anubis Dimitri en un auténtico fenómeno de masas, con web y merchandising propio.

Entre sus contenidos más ambiciosos está también una serie documental en la que aspira a recorrer toda Galicia con sus animales, pero no los lugares conocidos sino aquellos fuera de circuitos turísticos y guías. Ya tiene dos episodios en O Xurés "con gran aceptación" y le gustaría seguir, pero este invierno los temporales complicaron las salidas.

Otero alimenta sus redes a diario. "Como salgo a volar los pájaros, pues siempre se producen situaciones para grabar y publicar". Además, da charlas de concienciación animal en colegios. "Ojalá pudiese ir a todos los que me lo piden", lamenta. "Porque los niños son el futuro y yo el mensaje que les transmito no es que tenemos que aprender de los animales, porque eso es un tópico; yo les enseño a que deben ayudar y que es su responsabilidad cuidar de los animales, como cuando ven un gato abandonoado en una carretera. Que no lo dejen allí a su suerte", concluye. "Mi mensaje es que los humanos tenemos que ayudar a los animales".