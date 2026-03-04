Montería, batida, espera, en mano, al salto... ¿Cuántas modalidades existen para cazar jabalí en el monte gallego?

La del jabalí constituye el grueso de la llamada caza mayor en Galicia. Con una estimación de 82.000 ejemplares, según el último censo de la Xunta, que se traduce en tres jabalíes por kilómetro cuadrado, se trata de un reclamo que cada fin de semana cita a miles de cazadores en el monte en busca de su trofeo.

Sin embargo, esta abundancia de cerdos salvajes también tiene una cara B: la amenaza de sobrepoblación en algunos puntos concretos donde se concentran y causan problemas en forma de daños a cultivos o accidentes de tráfico. Las medidas puestas en marcha desde hace tiempo por las diferentes administraciones (emergencia cinegética, jaulas, arqueros...) no son suficientes, lo que llevó a reforzar el papel de la caza para el control de la especie.

Y una de las propuestas que hay sobre la mesa para ello es la de ampliar las fórmulas o modalidades de caza de jabalí, que en Galicia se limitan en la actualidad a las batidas y poco más. La propuesta se lanzó en los comités provinciales de caza como medida extra para el control del jabalí ante el potencial peligro de expansión de la peste porcina africana (PPA). Sin embargo, como de momento esta enfermedad infecciosa está contenida en Cataluña, a más de mil kilómetros de distancia, el sector considera que no tiene sentido introducir la caza al salto o en mano para la temporada 2026-2027, que comienza en verano. La mayoría de tecores y cazadores rechazan la idea.

Por razones económicas y, especialmente, de seguridad, ya que cazar al salto o en mano implica tener cazadores armados con bala sobre el terreno dispersos, sin ubicación ni la organización que requieren las otras modalidades, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Jabalí abatido en Galicia / Carlos Castro

¿Cómo se caza el jabalí en Galicia?

Batida

Es la modalidad de caza del jabalí por excelencia en Galicia, comunidad donde la ley exige cuadrillas de 8 a 30 integrantes para poder salir al monte a por esta especie. La batida es por tanto una modalidad colectiva, con los cazadores en puestos fijos y los perros batiendo un terreno para mover al jabalí hacia los tiradores. Requiere organización, coordinación y buena visibilidad.

Gancho

La mejor forma de entender el gancho es definiéndolo como una 'minibatida'. Es decir, menos cazadores, menos perros, menos armas... Funciona igual, pero se usa cuando hay poca gente disponible o cuando se quiere batir una mancha de monte determinada, pequeña y más concreta, ya que resulta más operativo coordinar a menos gente. Es también habitual en Galicia.

Montería

Otra forma de caza colectiva pero más habitual en otras latitudes que en Galicia. Considerada por muchos la modalidad reina de la caza mayor, es esencia como una batida pero sobredimensionada, con muchas rehalas de perros y cazadores en puestos fijos. La clave de las monterías es que se organiza en grandes fincas de cientos de hectáreas, más habituales en las Castillas o Extremadura que la Galicia minifundista.

Espera

Es una caza individual en la que el cazador aguarda al jabalí en un lugar que sabe que frecuenta, con máximo sigilo y generalmente por la noche. En Galicia están limitadas a menudo a acciones puntuales de control de manadas en entornos urbanos, incluso con el uso de arcos en lugar de armas de fuego.

Rececho

Sin tradición en Galicia para el jabalí, ya que se trata de buscar la pieza de forma individual y acercarse a ella al máximo. Al ser el jabalí una especie mayoritariamente activa durante la noche, no se practica.

En mano

Modalidad que está generando polémica por la intención de Medio Ambiente de introducirla para la próxima temporada. Se practica en grupos muy reducidos de cazadores, que forman una línea o mano para batir un terreno, con o sin perros, en busca de jabalíes.

Al salto

Se diferencia de en mano en que esta está más indicada para su práctica individual o en parejas, con cazadores moviéndose por el terreno con o sin perros esperando a dar al azar con algún jabalí, de modo que este 'salte' de su refugio para escapar.