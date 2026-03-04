«Tarde o temprano, la ola de Vox llegará a Galicia»

Vox visita As Pontes, un municipio muy marcado por el cierre de su central térmica. ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir a los vecinos y al conjunto de la sociedad gallega?

Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de la destrucción industrial de España. Esta era la mayor térmica del país, con hasta el 6% de toda la producción nacional. Una auténtica bestia que decidieron desmantelar porque sí. Los vecinos le trasladaron un plan al ministerio de Teresa Ribera para que la central pudiese funcionar con residuos forestales. Era un plan viable, Galicia produce el 40% de la madera de España, y dijo que no, que se había comprometido con Bruselas a la demolición de la central térmica. Esta industria era un foco de bienestar y de riqueza para la zona, brutal. Y ni la Xunta del PP ni el Ayuntamiento socialista hicieron frente a esto, se pusieron de perfil y son también culpables o, al menos, cooperadores necesarios en la destrucción de esta industria.

Hoy por hoy, Galicia es la única comunidad en la que Vox no tiene ningún tipo de representación ¿A qué lo atribuye?

La implantación de Vox en cada uno de los territorios varía en velocidad y en fuerza. Galicia es un lugar en el que el PP ha llevado a cabo una estrategia que dificulta muchísimo la entrada de Vox en las instituciones. El marcaje es total, una agresión en todos los frentes. Además, el 5% mínimo que marca la Ley Electoral de Galicia no facilita la entrada en el Parlamento. Sin embargo, todo eso se va a salvar. La realidad es que la ola de Vox se está multiplicando en toda España y tarde o temprano va a llegar aquí. Hay que tener paciencia. La solución no va a llegar en dos días y menos aún en una región como Galicia, que lleva décadas envenenada por el bipartidismo.

De cara a las municipales del próximo año, ¿en qué municipios considera que Vox tiene más fuerza y posibilidades de obtener representación?

La dificultad que encontramos en Galicia es que el PP está haciendo una labor de auténticos caciques con los candidatos locales y regionales. Protege lo que considera su feudo y quiere evitar a toda costa que Vox se presente y tenga representación fuerte en Galicia. Hay gente que no se atreve a desmarcarse o a destacar por miedo a las represalias en una región que está absolutamente tomada por esa política mal entendida. Por eso es difícil todavía concretar municipios, estamos trabajando en formar equipos y que poco a poco se conviertan en caras visibles.

¿Ve grandes diferencias entre el PPdeG y el PP nacional?

El PPdeG es uno de los mayores estafadores que hay en España. Ha utilizado el miedo al BNG como principal arma electoral y, por otro lado, ha adoptado gran parte de las políticas del separatismo, creyendo que así lo va a aplacar, sin ser consciente de que lo alimenta. La política de adoctrinamiento lingüístico y de inversión lingüística en la educación gallega es tremenda. Es equiparable a la que habría adoptado el BNG si hubiese gobernado. Luego podemos hablar de política industrial... Que le pregunten a los vecinos de la Mariña lucense con Alcoa o a los de As Pontes con la central. El PPdeG se puso de perfil y abandonó a la industria gallega. Ni llevan a cabo políticas industriales en defensa del bienestar ni dejan de aplicar políticas del separatismo. Es una de las mayores estafas que hay.

¿Qué cambiaría en Galicia si Vox tuviese capacidad para condicionar un gobierno del PP?

Tendríamos una política de bajada de impuestos para los bolsillos de los gallegos y contaríamos con una política industrial real, abandonando todos esos dogmas climáticos que motivaron el cierre de la central de As Pontes o la situación que se está viviendo en Alcoa. Una política climática que está haciendo, por ejemplo, que Stellantis en Vigo cada día tenga menos futuro. Esas serían las líneas maestras.

En el ámbito estatal, ¿en qué punto están las negociaciones en Aragón y Extremadura? ¿Se plantean forzar una repetición electoral?

Vox no se plantea una repetición electoral en ningún caso. Lo que hemos prometido a los españoles es cambiar la política, darle un giro de 180 grados a unas políticas que llevan 30 años fraguándose. Si el Partido Popular está dispuesto a cambiar las cosas, cuenta con los votos de Vox. Si quiere hacer una política continuista, que pacte con el PSOE y que no nos liguen a eso. Nosotros tenemos la mano tendida para cambiar las cosas, quiero creer que eso es lo que quieren las bases del PP, tengo más dudas sobre sus dirigentes.

En los últimos meses se han producido salidas y ceses de dirigentes en el partido. ¿Qué está pasando a nivel interno?

Creo sinceramente que muchos medios ponen la lupa sobre Vox y tratan de hacer de la anécdota la noticia. Los partidos políticos cambian portavoces y presidentes autonómicos con el tiempo. Yo fui presidente de Vox en Asturias durante dos años y pico y dejé de serlo y no pasa nada. En Murcia se ha llevado a cabo un relevo en la presidencia y no pasa nada. Es el día a día de los partidos políticos.Vox está aquí para cambiar la vida de los españoles y las políticas que llevan 30 años envenenando España. Yo agradecería que la lupa se dirigiese hacia las medidas que Vox quiere implementar, no hacia el cotilleo o la prensa rosa.

Pero esa lupa la han puesto precisamente esos dirigentes territoriales cesados...

En la Comunidad de Madrid el Gobierno de Ayuso ha cambiado consejeros y diputados y eso no abre portadas. A Vox sí se nos somete a ese examen constante. Lo sustancial es que Vox quiere cambiar la política nacional. Ese es el objetivo.