¿Quién es la gallega María Lamela, la nueva presentadora de 'Supervivientes'?

Todo está preparado para la llegada de Supervivientes 2026. Una nueva edición de uno de los formatos estrella de Telecinco que regresa a la parrilla de televisión este jueves, a partir de las 21.45 horas, con un grupo de valientes famosos decididos a dejar atrás su día a día para vivir la aventura más intensa y épica de sus vidas.

Entre los concursantes se encuentran Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Toni Elías, Jaime Astrain, Álex Ghita, José Manuel Soto, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Teresa Seco.

Presentadores de 'Supervivientes'. A la izquierda podemos ver a la gallega María Lamela. / Mediaset

María Lamela y Jorge Javier, presentadores de la gala inicial de 'Supervivientes 2026'

La gala inicial será presentada desde España por el reconocido Jorge Javier Vázquez y, desde Honduras, por la gallega María Lamela, comunicadora que llega para sustituir a Laura Madrueño y a la que los realities de supervivencia no le son ajenos.

En 2024 presentó en la Televisión de Galicia (TVG) Salvaxe, un formato que, al igual que Supervivientes, sometía a varios concursantes a retos físicos y mentales que ponían a prueba su resistencia, tenacidad y habilidades para trabajar en equipo.

¿Quién es María Lamela, la nueva presentadora de 'Supervivientes'?

Nacida el 21 de octubre de 1991 en Vilalba (Lugo), María Lamela, que se define como una mujer de aldea, es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidade da Coruña (UDC).

Además, cursó un máster en Reporterismo Televisivo en la Universidad Rey Juan Carlos y complementó su formación con estudios de Arte Dramático tras los cuales se curtió en programas autonómicos, tanto de la TVG —en el ya mencionado Salvaxe y Hora Galega, que llegó a presentar los fines de semana— como Telemadrid, y en cadenas nacionales.

Entre ellas se encuentran Telecinco, Cuatro, TVE y laSexta, donde ha formado parte de distintos equipos como reportera, especialista en reportajes de investigación y presentadora. De hecho, María Lamela es una cara muy familiar para los fans del programa Más vale tarde, espacio del que ha sido su copresentadora en las ediciones de verano desde 2002.

Además, el pasado 2024, María Lamela ha escrito un libro sobre su trabajo como reportera junto a Marina Valdés. Se titula Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV y, en él, recopila anécdotas de su vida profesional.