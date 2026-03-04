Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sancionado un hombre por vender dos periquitos en la calle en Lugo

Un aviso al 092 alertó a la Policía Local de Lugo sobre una jaula con aves y un anuncio de venta, lo que llevó a identificar al propietario e iniciar actuaciones administrativas

Policía Local en Lugo.

Policía Local en Lugo. / ECG

El Correo Gallego

La Policía Local de Lugo ha levantado acta contra un particular por la venta no autorizada de aves en la vía pública, tras recibir un aviso ciudadano. Según la información facilitada, la Sala del 092 lucense recibió una comunicación alertando de la presencia de una jaula con dos ejemplares de periquito colgada en la calle, acompañada de un anuncio de venta con la frase «Se vende. 50 euros», acompañda de un número de teléfono de contacto.

En el punto señalado, los efectivos localizaron dicha jaula con los pájaros expuestos para su venta e identificaron al propietario de los animales. Tras las comprobaciones oportunas, los agentes procedieron a levantar acta por una presunta infracción de la Ordenanza Reguladora de los Espacios de Venta Ambulante, al ejercer esta actividad sin la correspondiente autorización municipal.

Los periquitos puestos a la venta en Lugo.

Los periquitos puestos a la venta en Lugo. / Cedida

Asimismo, se tramitó otra denuncia por una posible infracción de la Ley de Protección de Animales Domésticos, al realizar la venta de animales fuera de los establecimientos legalmente autorizados para ello. Las actuaciones han sido remitidas para la tramitación administrativa correspondiente.

