Sanidade y el sindicato O'Mega retomarán las negociaciones para desconvocar la huelga de Atención Primaria

El sindicato de facultativos O'Mega ha informado este miércoles, durante su tercera semana de huelga de marzo, que la Xunta ha accedido a reunirse mañana de nuevo con el fin de negociar sus reivindicaciones sobre Atención Primaria, principal móvil del actual parón indefinido. Así lo ha confirmado, también, la Consellería de Sanidade. De esta forma, este jueves a las 11.00 horas, Xunta y sindicato buscarán desconvocar la huelga y pactar una serie de cambios organizativos en este nivel asistencial que llevan meses reclamando desde O'Mega.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzó este mediodía que él no estará presente en la reunión, alegando que ya «hay gente en la consellería que se dedica a eso» y que está «más capacitada» que él para sentarse a negociar con el sindicato. No obstante, apuntó que «para llegar a un acuerdo hace falta que las dos partes quieran llegar».

Gómez Caamaño insta a comprobar «cómo está la disposición de la gente» durante la propia reunión. Además, recalcó que el resultado de la reunión debe ser lo mejor para «pacientes y profesionales». «El tiene que estar basado en la confianza mutua, que es lo que hay que recuperar», zanjó.

Las reclamaciones principales

El sindicato O'Mega lleva meses reclamando un límite de consultas diarias en cada cupo de médicos, facilitando la conciliación y aliviando la carga laboral sobre el personal facultativo. En muchas de las pancartas que protagonizaron todas sus concentraciones se podían leer frases como «Médico cansado, doente mal-tratado», «Queremos tempo e dignidade» o «É vocación, non explotación», entre otras. Ante ello, Gómez Caamaño se ha mostrado receptivo de establecer un límite de consultas diarias. «Por supuesto que debe haberlo», explicó.

«Es una cosa que hay que negociar con los profesionales», indicó, para así poder determinar «la manera más adecuada para lograr un número óptimo». Hay que tener en cuenta la gestión de «todas las citas y toda la demanda que se queda fuera de esas citas». En ese sentido, el conselleiro añadió que Sanidade «ya tiene dos mesas que están dedicándose a negociar» la gestión sanitaria, la agenda de los sanitarios y los recursos humanos disponibles.

En la reunión de este jueves se discutirán, también, las cuestiones relativas la agenda centrada, entre otros aspectos, en la definición de la jornada laboral, ajustes retributivos para pediatras, odontólogos y farmacéuticos, o la voluntariedad de las guardias de los sábados en los puntos de atención continuada (PAC). En todo caso, el conselleiro ha afirmado que el objetivo de Sanidade es «mantener la voluntad de diálogo con todas las organizaciones sindicales» en materia de Atención Primaria y ha animado a O'Mega a «sumarse también a esa negociación colectiva» que se lleva adelante «pensando en los pacientes y en los profesionales sanitarios».

Seguimiento de la huelga

A lo largo de este miércoles, el seguimiento de la tercera jornada de protesta, en el turno de mañana, ha sido del 5,97 %, según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). O'Mega eleva esta cifra hasta el 70%.

Por áreas sanitarias, la participación en la de A Coruña y Cee fue del 4,42 %; en la de Ferrol, 9,38 %; en la de Santiago de Compostela y Barbanza, 7,14 %; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 3,25 %; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 0,9 %; en la de Pontevedra y O Salnés, 5,83 %; y en la de Vigo, 10,29 %.

Los servicios mínimos, añaden desde el Gobierno gallego, se han cubierto en su totalidad y se ha garantizado la actividad asistencial urgente y de emergencias, pese a que los paros han obligado a suspender más de 11.200 consultas en toda Galicia. Esta nueva huelga de O'Mega se produce apenas unas semanas después de los cinco días de movilizaciones promovidos por el sindicato médico contra la reforma del estatuto marco propuesta por el Gobierno central, una protesta que volverán a retomar del 16 al 20 de este mes.

Además, la Confederación Intersindical Galega (CIG), mayoritaria en la sanidad gallega, ha convocado en paralelo una jornada de huelga en la atención primaria el día 12 de marzo a la que están llamados a participar todos los trabajadores de este nivel asistencial.