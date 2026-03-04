El turismo en Galicia desafía la masificación: casi 2 millones de turistas internacionales en 2025 mantienen la tendencia al alza

Desde que en plena dictadura franquista Manuel Fraga, como Ministro de Información y Turismo, ideó y promocionó una campaña turística en la década de los sesenta —mediante la que se buscaba cambiar la posición internacional del país sacando ventaja de su mala fama con el eslogan «Spain is different!»— el paradigma turístico estatal ha fluctuado bastante. Más de medio siglo después, al público extranjero quizá le empieza a aburrir el mismo destino vacacional de siempre, explotadísimo y muy masificado, y prueba de ello es que en 2025 las zonas más relegadas a un segundo plano, el norte peninsular, las costas atlántica y cantábrica, gozaron de otro caché.

En la década actual quien es «diferente» es Galicia, que continúa reforzando su posicionamiento en el mapa turístico estatal tras cerrar el último ejercicio con 1.891.886 turistas internacionales, según los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR). De esta forma, la gallega ya es la octava autonomía en volumen de visitantes extranjeros, con un incremento del 3,22% con respecto a 2024.

El dato confirma la estabilidad de Galicia en un contexto de fuerte competencia entre territorios y de elevada concentración del turismo en los grandes polos del país, como Cataluña (con más de 20 millones de turistas) o los dos archipiélagos (ambos superan los 15 millones). Sin embargo, la comunidad aún se encuentra lejos de los principales motores turísticos del Estado, por debajo de otros destinos de peso, como son Andalucía (con más de 14 millones de visitantes) o la Comunitat Valenciana (supera los 12 millones).

El incremento de más de un 3% evidencia, además, una tendencia al alza sostenida, que contrasta con los descensos anotados en Euskadi (−0,97%), en Cantabria (−7,95%) o en Extremadura (−16,17%), donde se redujo considerablemente la cifra de visitantes.

Con todo, el crecimiento gallego es menor que el de otras autonomías en las que se ha registrado un importante repunte porcentual, como pueden ser Aragón, con un aumento del 37% con respecto al ejercicio anterior; La Rioja (+24,46%); Asturias, con un 12% más de turistas; o Castilla y León (+8,93%).