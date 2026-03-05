Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado

El tiempo seco y soleado termina en Galicia, al menos, en lo que resta de semana. Tras un inicio de mes en el que nuestra comunidad ha disfrutado de jornadas plenamente primaverales con temperaturas que han llegado a superar los 20 grados, un nuevo frente atlántico llega este jueves y activa alertas por nieve, viento y lluvia.

Vuelve el tiempo inestable

Tal y como avanzan desde MeteoGalicia, durante la jornada de hoy el frente irá dejando inestabilidad atmosférica en Galicia debido a la presencia de aire frío en altura. Esto provocará que los cielos tiendan a cubrirse conforme avancen las horas, descargando precipitaciones en forma de lluvia de oeste a este, y las cuales pueden llegar a ser de carácter tormentoso, por lo que la Xunta mantiene activo el aviso amarillo en la Mariña lucense y en el noroeste de la provincia de A Coruña por acumulados que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, con una bajada significativa de las máximas. De los 21 grados que muchas localidades alcanzaron este miércoles en Galicia, hoy apenas llegarán a los 15 en Pontevedra y Ourense, o a los 13 en Santiago, A Coruña y Ferrol. La cota de nieve irá descendiendo, situándose en torno a los 1100 metros durante la madrugada del viernes.

El viento será otro factor a tener en cuenta este jueves. También hay alerta amarilla por este fenómeno en el Interior de Pontevedra, en las montañas de Lugo, en buena parte de la provincia de Ourense y en el oeste de la de A Coruña.

Mañana más lluvia y bajada de temperaturas

Durante la jornada del viernes, la lluvia continuará con nosotros. Se esperan cielos más cubiertos en la mitad este de nuestra comunidad, con lluvias que serán especialmente cuantiosas en la Mariña, por lo que todavía se mantiene activo el aviso amarillo en esta zona de Lugo para mañana.

Una pareja pasea por una playa en Galicia un día con el cielo cubierto por las nubes / Cabalar/EFE

La nieve también vuelve a hacer acto de presencia en Galicia. En muchas zonas de montaña de Lugo y Ourense estará activo el nivel amarillo desde la medianoche y hasta las 12:00 horas por acumulaciones de hasta 5 centímetros, por lo que las autoridades piden precaución ante la vuelta de este fenómeno.

El viento volverá a soplar con fuerza en zonas del Interior de Pontevedra, en las montañas de Lugo, en buena parte de la provincia de Ourense y en el oeste de la de A Coruña, por lo que seguirá activo el aviso amarillo por rachas que pueden alcanzar los 70 Km/h.

Las temperaturas seguirán descendiendo. En Pontevedra y Vigo llegarán a los 12 grados de máxima, mientras que en Ferrol, A Coruña o Santiago apenas llegarán a los 10 grados.