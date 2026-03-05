Galicia registra el invierno más húmedo de los últimos 25 años

El balance climatológico de este invierno, elaborado por Meteogalicia, ratifica lo que todos los gallegos pudieron observar, con suerte, desde el interior de sus casas: que no cayó tal cantidad de lluvia desde 2001. Esta mañana, durante la presentación del informe, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, indicó que la precipitación media recogida entre diciembre y febrero ascendió hasta los 800 litros por metro cuadrado, un valor que no se recogía desde la estación del 2000-2001. Por ello, este fue el invierno «más lluvioso» del último cuarto de siglo en Galicia y uno de los cuatro con más precipitaciones de la serie histórica, que arranca en 1961.

A parte del incremento de un 81% con respecto a las cifras habituales en este período, solo en el mes de febrero hubo una diferencia del 160% sobre el valor climático habitual. Con más de 300 litros por metro cuadrado acumulados, el segundo mes del año ya permanece en el recuerdo como «extremadamente húmedo y muy cálido». «Tenemos que remontarnos al año 1979 para encontrar unos datos iguales en febrero», explicó Ángeles Vázquez. Aunque este fue un invierno caluroso, la ciudadanía, apuntó la conselleira, lo percibió como más frío que los anteriores. Sin embargo, la temperatura media fue de 9,1 grados, lo que supone que los termómetros registraron una desviación en positivo de 0,6 grados.

Escasos días sin avisos

Durante todo este invierno climatológico, MeteoGalicia ha contabilizado únicamente 17 días en los que no hubo ningún tipo de alerta meteorológica: ocho en diciembre, cuatro en enero y cinco en febrero. Entre los días que sí los hubo, el 26 de enero fue especialmente «peculiar», al paso de la borrasca 'Chandra'. «Fue el único en el que se declaró la alerta roja», afirma Ana Lage, de Meteogalicia.

En conversación con EL CORREO GALLEGO, Ana Lage explica que «la sucesión de borrascas, muchas de ellas de alto impacto, con más de 120 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas, provocó un importante incremento de precipitaciones. Febrero superó la serie histórica, que en este caso se compara con el período entre 1981 y 2010, por lo que esto no quiere decir que haya sido el febrero más lluvioso de la historia». En esa línea, el hecho de que el segundo mes de 2026 fuese bastante cálido se debe, en buena medida, «a la alta humedad que hubo por las noches, con cielos encapotados, lo que suavizaba las temperaturas», apunta Lage.

Esto no supone que todos los inviernos venideros vayan a ser así. «No se sabe si será la norma. Pasó lo mismo con el del 2000-2001, y los siguientes períodos no registraron aquellos valores hasta ahora, 25 años después», recuerda la meteoróloga. Además, aunque todo apunta a que «en las próximas semanas» habrá días «más secos», propios de la primavera, todavía es pronto para «saber el impacto que tuvo este clima adverso en Galicia».

Los datos de Meteogalicia servirán para que Galicia —a través da Consellería e a Universidade de Vigo (UVigo)— participe en un proyecto europeo que estudiará «soluciones naturales» para la «mitigación» del cambio climático.