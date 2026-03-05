La huelga de médicos sigue: Sanidade y sindicato no llegan a ningún acuerdo

A pesar de haberse reunido esta mañana el sindicato O'Mega y la Consellería de Sanidade, todo apunta a que la huelga indefinida de una semana al mes continuará, dado que la organización sindical y la Xunta no han alcanzado ningún acuerdo. Ambas partes decidieron este miércoles retomar las negociaciones —tras haberse roto el pasado viernes entre reproches mutuos— para intentar suspender un parón que, en solo tres días de marzo, ya ha obligado a cancelar más de 16.000 consultas, según los datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

«Desbloquear un conflicto que sufre la ciudadanía»

Sanidade solicitaba la desconvocatoria cautelar de la huelga, una demanda a la que se negó el sindicato O'Mega por la «falta de compromisos concretos». «La actitud hostil con la que los representantes de la Xunta acudieron a la reunión convirtió lo que debería haber sido una mesa de negociación, en la que el diálogo permitiese desbloquear un conflicto que sufre la ciudadanía, en un ejercicio de soberbia institucional que no hizo más que empeorar la situación de partida», indica el sindicato O'Mega en un comunicado.

Aunque el Sergas no ha hecho valoración alguna sobre la reunión mantenida esta mañana, el ente sindical asegura que la reunión empezó «con un tono bronco por parte de la secretaria xeral de la Consellería de Sanidade Natalia Lobato». Añaden que Lobato «abroncó a os representantes sindicales por convocar una huelga indefinida», indicando que «la Consellería tiene un problema, pero vosotros lo tenéis peor», según indica O'Mega en un comunicado.

Así las cosas, por el momento no hay nuevas reuniones previstas, según han informado fuentes del sindicato a EL CORREO GALLEGO. «La huelga de médicos de Atención Primaria continuará ahora hasta que la Xunta decida sentarse a negociar con una actitud constructiva y deje de lado las amenazas a quienes representan a un importante colectivo de la Sanidad pública», asegura O'Mega. En consecuencia, «el sindicato médico en Galicia se verá obligado a intensificar su calendario de movilizaciones».

Seguimiento de la huelga

Por otro lado, esta mañana se repetían las concentraciones de facultativos ante centros de salud, como la celebrada ante el Centro Integral de Salud Olimpia Valencia, en Vigo, a la misma hora en la que se reunían consellería y sindicato. Para esta jornada, el sindicato ha cifrado el seguimiento en un 70%.