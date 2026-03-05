Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque con EEUUPontepedriñaHostelería en SantiagoJuicio ComposAlquiler en Santiago
instagram

Muere 'Ladiña', el delfín solitario que era muy querido en la ría de Arousa, a causa de un accidente con una hélice

Frecuentaba las Rías Baixas junto a su madre, 'Ladeira', desde hace casi dos años

El Cemma confirmó el accidente mortal de la cría por impacto

El delfin 'Ladiña', en la ría de Arousa

El delfin 'Ladiña', en la ría de Arousa / Cemma

Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) confirmó este jueves la muerte de Ladiña, un delfín solitario que llevaba tiempo asentado en la ría de Arousa, donde ya era muy querido y conocido. Al parecer, un accidente con una hélice de un motor fue la causa de la muerte.

Según informa en un comunicado, el Cemma ha detectado esta muerte tras observar que la madre de este ejemplar, Ladeira, lleva semanas sola en aguas de las rías, en los últlimos días en el puerto de Marín.

El pasado octubre de 2025, el Cemma ya había hecho un llamamiento a no molestar a estos dos delfines solitarios, una hembra adulta y su cría de la especia Tursiops truncatus, que llevaban desde mayo de 2024 asentados en las rías de Galicia. Al principio entraron por la zona de A Guarda y pasaron un tiempo en Baiona, antes de asentarase definitivamente en la ría de Arousa.

'Manoliño' interactuando con bañistas en Fisterra

'Manoliño' interactuando con bañistas en Fisterra / Cedida

'Manoliño', el más famoso

Los delfines solitarios son relativamente habituales en la costa gallega. A menudo se trata de ejemplares apartados de su manada, bien por sus propios compañeros o por la muerte o enfermedad de algunos líderes, lo que desorienta al grupo. También pueden despistarse dudrante la búsqueda de alimento y quedar asentados en una zona, especialmente si se encuentran cómodos. Estos mamíferos marinos son habitantes comunes en las rías gallegas, donde disponen de comida abundante.

Lo que ocurre es que en algunos casos tienen una tendencia a interactuar con los humanos, lo que provoca situaciones poco deseables para unos y otros. Los científicos siempre alertan de la importancia de no interferir en el día a día de los delfines, por mucho que entren en puertos y se acerquen a los bañistas y mariscadores en las playas, como ocurrió durante mucho tiempo en la ría de Muros e Noia con Manoliño, el delfín más famoso de Galicia. Estuvo desde 2019 hasta el año pasado, cuando se le perdió la pista más al norte, en Ferrol, tras pasar también un tiempo en Fisterra.

Noticias relacionadas y más

Estos animales de varios metros de largo y cientos de kilos de peso pueden arrastar a un humano al fondo con enorme facilidad debido a su tamaño y fuerza, de ahí que toda precaución sea poca, pese a su aspecto amigable y su fama de inofensivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
  2. Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
  3. La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
  4. Parece Italia pero está en Galicia: así es el asombroso pueblo marinero que no tiene nada que envidiar al Cinque Terre
  5. Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
  6. Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F
  7. La DGT pone en marcha dos nuevos radares en Galicia: dónde están ubicados y qué debes saber
  8. Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie

Muere 'Ladiña', el delfín solitario que era muy querido en la ría de Arousa, a causa de un accidente con una hélice

Muere 'Ladiña', el delfín solitario que era muy querido en la ría de Arousa, a causa de un accidente con una hélice

Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: "Será uno de los más potentes de Europa"

Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: "Será uno de los más potentes de Europa"

Galicia registra el invierno más húmedo de los últimos 25 años

Galicia registra el invierno más húmedo de los últimos 25 años

La huelga de médicos sigue: Sanidade y sindicato no llegan a ningún acuerdo

La huelga de médicos sigue: Sanidade y sindicato no llegan a ningún acuerdo

Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado

Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado

¿Quién es la gallega María Lamela, la nueva presentadora de 'Supervivientes'?

¿Quién es la gallega María Lamela, la nueva presentadora de 'Supervivientes'?

Oposiciones del Sergas en Galicia: casi 30.000 aspirantes para menos de 4.000 plazas

Oposiciones del Sergas en Galicia: casi 30.000 aspirantes para menos de 4.000 plazas

Un pesquero de Lorbé acaba hundido tras chocar con otro barco de Sada frente a la costa de Ferrol

Un pesquero de Lorbé acaba hundido tras chocar con otro barco de Sada frente a la costa de Ferrol
Tracking Pixel Contents