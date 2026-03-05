Muere 'Ladiña', el delfín solitario que era muy querido en la ría de Arousa, a causa de un accidente con una hélice

La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) confirmó este jueves la muerte de Ladiña, un delfín solitario que llevaba tiempo asentado en la ría de Arousa, donde ya era muy querido y conocido. Al parecer, un accidente con una hélice de un motor fue la causa de la muerte.

Según informa en un comunicado, el Cemma ha detectado esta muerte tras observar que la madre de este ejemplar, Ladeira, lleva semanas sola en aguas de las rías, en los últlimos días en el puerto de Marín.

El pasado octubre de 2025, el Cemma ya había hecho un llamamiento a no molestar a estos dos delfines solitarios, una hembra adulta y su cría de la especia Tursiops truncatus, que llevaban desde mayo de 2024 asentados en las rías de Galicia. Al principio entraron por la zona de A Guarda y pasaron un tiempo en Baiona, antes de asentarase definitivamente en la ría de Arousa.

'Manoliño' interactuando con bañistas en Fisterra / Cedida

'Manoliño', el más famoso

Los delfines solitarios son relativamente habituales en la costa gallega. A menudo se trata de ejemplares apartados de su manada, bien por sus propios compañeros o por la muerte o enfermedad de algunos líderes, lo que desorienta al grupo. También pueden despistarse dudrante la búsqueda de alimento y quedar asentados en una zona, especialmente si se encuentran cómodos. Estos mamíferos marinos son habitantes comunes en las rías gallegas, donde disponen de comida abundante.

Lo que ocurre es que en algunos casos tienen una tendencia a interactuar con los humanos, lo que provoca situaciones poco deseables para unos y otros. Los científicos siempre alertan de la importancia de no interferir en el día a día de los delfines, por mucho que entren en puertos y se acerquen a los bañistas y mariscadores en las playas, como ocurrió durante mucho tiempo en la ría de Muros e Noia con Manoliño, el delfín más famoso de Galicia. Estuvo desde 2019 hasta el año pasado, cuando se le perdió la pista más al norte, en Ferrol, tras pasar también un tiempo en Fisterra.

Estos animales de varios metros de largo y cientos de kilos de peso pueden arrastar a un humano al fondo con enorme facilidad debido a su tamaño y fuerza, de ahí que toda precaución sea poca, pese a su aspecto amigable y su fama de inofensivos.