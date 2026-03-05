Un muerto y tres heridos al salirse de la vía su vehículo e impactar contra un árbol en Lugo
Uno de los ocupantes se encuentra en estado muy grave, otro presenta heridas de carácter grave y el tercero sufrió lesiones leves
R. V.
Un grave accidente de tráfico ocurrido durante la madrugada de este jueves en el Paseo do Rato, en Lugo, se saldó con una persona fallecida y tres heridos de diversa consideración. El siniestro tuvo lugar alrededor de las dos de la madrugada, a la altura del restaurante situado en esta vía que une las zonas de San Eufrasio y A Tolda.
Según las primeras informaciones de la Policía Local, un turismo que circulaba en dirección a Madrid por esta vía se salió de la carretera y terminó colisionando contra un árbol. A consecuencia del fuerte impacto, el conductor perdió la vida y tuvo que ser excarcelado, al igual que el resto de los ocupantes, por los bomberos que acudieron al lugar del accidente.
En el vehículo viajaban además otras tres personas que resultaron heridas y evacuadas al HULA. Una de ellas se encuentra en estado muy grave, otra presenta heridas de carácter grave y la tercera sufrió lesiones leves.
La Policía Local se encuentra elaborando el informe correspondiente para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente, por lo que por el momento no han trascendido más detalles.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
- Parece Italia pero está en Galicia: así es el asombroso pueblo marinero que no tiene nada que envidiar al Cinque Terre
- Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
- Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F
- La DGT pone en marcha dos nuevos radares en Galicia: dónde están ubicados y qué debes saber
- Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie