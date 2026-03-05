Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: "Será uno de los más potentes de Europa"

Cuando se estrenó en 2023, Qmio era el ordenador cuántico más potente del sur de Europa, lo que situó definitivamente a Galicia en el mapa mundial de la supercomputación. Qmio, ubicado en el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) de Santiago, dispone de una capacidad de 32 cúbits, una máquina capaz de procesar millones de operaciones por segundo, un nivel de potencia que parece escaparse incluso a la comprensión humana. Pues ahora llegará su hermano mayor, todavía sin bautizar, con una potencia de 54 cúbits.

Ese superordenador se está montando a unos 3.000 kilómetros al norte de la capital gallega, en las instalaciones de IQM Quantum Computers, empresa líder mundial en la fabricación de procesadores cuánticos con sede en Helsinki (Finlandia).

Fundada en 2018 como spin-off de la Universidad Aalto y del centro de investigación VTT, ya trabaja en la fabricación del segundo supercomputador cuántico gallego, adjudicado a Telefónica en diciembre por 9 millones de euros.

Empresa IQM, con sede en Helsinki / Cedida

"Apuesta decidida la Xunta"

Hasta esas instalaciones se desplazó este jueves una delegación gallega, encabezada por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que estuvo acompañado de la directora xeral de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, y del director científico del Cesga, Lois Orosa.

El conselleiro y su equipo fueron recibidos por el CEO de la compañía, Jan Goetz; el director general y cofundador, Juha Vartiainen; la directora comercial, Sylwia Barthel; el jefe de producto, Hermanni Heimonen; y el responsable operativo para la península ibérica y latinoamérica, David Rodríguez.

El viaje se enmarca en la "apuesta decidida de la Xunta por las tecnologías cuánticas", una línea estratégica para Galicia, afirma el conselleiro. La visita permitió a Rodríguez "conocer otros modelos científicos" y reforzar "la colaboración con entidades que ocupan un lugar destacado en la cuántica". Además, resaltó, permite "reforzar el posicionamiento internacional de Galicia como referente en el sur de Europa y mostrar el potencial transformador de estas tecnologías sobre el tejido productivo gallego".

Bluefors aportará la refrigeración

La delegación gallega también aprovechó para visitar otras instalaciones relevantes para el Cesga: las de la empresa Bluefors, puntera en la fabricación de sistemas criogénicos, enfriamento a temperaturas extremadamente bajas y que son parte fundamental para mantener operativos los superordenadores cuánticos.

Esta empresa tiene equipos básicos en la investigación y suministra sus sistemas y equipos a miles de científicos y laboratorios de todo el planeta.

Supercomputador cuántico Qmio, en el Cesga / Cedida

"De los más potentes"

El futuro supercomputador que fabrica IQM estará "entre los más potentes de Europa", destacan fuentes de la consellería, que desvelan que la compañía finlandesa está fabricando otros similares para Alemania, Italia y Finlandia.

La máquina será una de las estrellas del nuevo edificio del Cesga que se está levantando la UTE Copasa-Dominion por 13 millones de euros en el polígono compostelano de A Sionlla. Junto a él operará además una nueva versión del Finisterrae, adjudicada esta semana por 25 millones.

La apuesta se enmarca en la inversión de 56 millones para el Cesga, la mayor de la historia de la supercomputación gallega, financiada con fondos europeos del Perte Chip y con fondos propios de la Xunta, "fruto del compromiso gallego con la I+G+i", como define la consellería la innovación 'made in Galicia'.