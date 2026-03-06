Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre el plazo para las pruebas de acceso ciclos de grado medio y superior de FP: las fechas clave para este año

Las personas interesadas en las pruebas de acceso a FP de la Consellería de Educación podrán presentar sus solicitudes entre el 16 y el 26 de marzo, con exámenes en abril y mayo

Un alumno de Formación Profesional en la comunidad gallega.

El Correo Gallego

Santiago

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional publica este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación Profesional, que se convocan para el próximo curso escolar.

Estas pruebas tienen por objeto permitir a las personas que no posean el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria ni un título profesional básico ni otros estudios equivalentes a efectos de acceso continuar su formación. Del desarrollo de las pruebas se responsabilizará, en cada centro propuesto y para cada grado, una comisión de realización de las pruebas nombrada por el departamento territorial de la Consellería de Educación.

Noticias relacionadas y más

Las solicitudes se podrán presentar en el plazo comprendido entre los días 16 y 26 de marzo, ambos incluidos y preferiblemente por vía electrónica. El 7 de abril se podrá consultar la información de resolución provisional de solicitudes con plazo de reclamaciones del 7 al 10 de abril. Las pruebas de acceso a los ciclos de grado medio tendrán lugar el 21 de mayo y las de grado superior tendrán lugar el 29 de abril.

