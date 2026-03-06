Abre el plazo para las pruebas de acceso ciclos de grado medio y superior de FP: las fechas clave para este año
Las personas interesadas en las pruebas de acceso a FP de la Consellería de Educación podrán presentar sus solicitudes entre el 16 y el 26 de marzo, con exámenes en abril y mayo
La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional publica este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación Profesional, que se convocan para el próximo curso escolar.
Estas pruebas tienen por objeto permitir a las personas que no posean el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria ni un título profesional básico ni otros estudios equivalentes a efectos de acceso continuar su formación. Del desarrollo de las pruebas se responsabilizará, en cada centro propuesto y para cada grado, una comisión de realización de las pruebas nombrada por el departamento territorial de la Consellería de Educación.
Las solicitudes se podrán presentar en el plazo comprendido entre los días 16 y 26 de marzo, ambos incluidos y preferiblemente por vía electrónica. El 7 de abril se podrá consultar la información de resolución provisional de solicitudes con plazo de reclamaciones del 7 al 10 de abril. Las pruebas de acceso a los ciclos de grado medio tendrán lugar el 21 de mayo y las de grado superior tendrán lugar el 29 de abril.
