El eclipse ya se hace notar en los precios: 1.345 euros por una noche

El eclipse total de sol previsto para el próximo 12 de agosto ya empieza a dejar huella en el mercado turístico gallego. Tal y como estima el Clúster de Turismo de Galicia, el fenómeno traerá consigo «un notable alza de los precios» en los alojamientos hoteleros para esa noche. Una tendencia que ya se percibe en los principales portales de reservas, como Booking, donde una habitación doble en la provincia de A Coruña para esa fecha puede alcanzar los 1.345 euros.

El aumento de los costes responde, en buena medida, a la elevada demanda prevista para esa jornada. Según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, el eclipse podría generar hasta 10 millones de desplazamientos en el conjunto de España, muchos de ellos dirigidos hacia Galicia justo en el momento de mayor tirón turístico del verano en la comunidad.

Precisamente en A Coruña, uno de los primeros grandes núcleos urbanos del Estado desde los que se podrá observar el fenómeno, son ya muy pocas las opciones de alojamiento disponibles. Algunos establecimientos, además, exigen una estancia mínima de tres noches para aceptar reservas.

En los alojamientos que todavía ofrecen habitaciones, los precios medios rondan los 550 euros, según búsquedas en portales de reservas. En Santiago de Compostela, otro de los principales polos turísticos de la provincia —donde, no obstante, el eclipse solo se podrá ver de manera parcial—, las tarifas para esa misma noche se sitúan en muchos casos entre los 400 y los 700 euros, dependiendo de la categoría del establecimiento.

En Lugo, la única provincia gallega desde la que se podrá observar el eclipse en su totalidad desde prácticamente cualquier punto del territorio, la subida de precios también empieza a ser visible. Una habitación en un hotel de cuatro estrellas de A Mariña lucense para esa fecha roza en estos momentos los 800 euros. A medida que se abandona la costa, sin embargo, las tarifas se moderan: en los hoteles de la capital provincial los precios oscilan entre los 150 y los 450 euros por noche. Los viajeros menos apegados a la comodidad aún pueden encontrar alojamiento en hostales y pensiones por menos de 100 euros.

Ourense presenta, al menos por ahora, un mercado menos tensionado. En la capital provincial los precios máximos se sitúan entre los 350 y los 500 euros, mientras que muchas habitaciones se mueven entre los 140 y los 200 euros por noche. Al igual que en Lugo, en concellos más pequeños del interior todavía es posible encontrar alojamientos por debajo de los 100 euros.

En Pontevedra, donde únicamente un puñado de concellos de las comarcas de Deza, Tabeirós y Terra de Montes entran en la franja de totalidad, los precios también se ven influidos por la fuerte demanda turística propia de estas fechas en las Rías Baixas. De hecho, en destinos como Sanxenxo u O Grove, algunas habitaciones dobles alcanzan ya los 900 euros por noche.

Ocupación superior al 90 %

Pese a este incremento de precios, las previsiones que manejan tanto la Xunta —a través de Turismo de Galicia— como el Clúster de Turismo sitúan la ocupación para el 12 de agosto en el conjunto de la comunidad entre el 90 y el 95 %.

Para poner estas cifras en contexto, durante el pasado mes de agosto el pico máximo de ocupación registrado por el Sistema de Monitorización y Análisis de Datos de Alojamiento (SIMADA) del Clúster fue del 86 %.

Movilidad y seguridad

Ante este escenario, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reunió ayer con el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, con el objetivo de analizar las necesidades de planificación ante el incremento de movilidad previsto en distintos puntos de la comunidad.

Según explicó Blanco, en las próximas semanas se celebrarán nuevas comisiones técnicas y reuniones de trabajo con la Xunta y con el resto de administraciones implicadas para garantizar que la máxima coordinación en el diseño de los dispositivos de movilidad y seguridad.

Destinos Starlight

El eclipse será visible en su totalidad en seis de los nueve destinos Starlight de Galicia, aquellos territorios reconocidos por sus condiciones óptimas para la observación del cielo. En los tres restantes el fenómeno podrá contemplarse de forma parcial.

Con este escenario en el horizonte, el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, mantuvo en la mañana de ayer un encuentro con los representantes de Chantada; la Reserva de la Biosfera de los Ancares Lucenses y las montañas de Navia; Cervantes y Becerreá; Lalín; la Costa da Morte; la Reserva de la Biosfera de las Mariñas Coruñesas; Muras; el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia; y Trevinca Valdeorras.

El responsable autonómico subrayó la importancia de trabajar de forma coordinada para «aprovechar esta oportunidad única desde el punto de vista turístico, científico y de proyección internacional, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la correcta organización de un evento que atraerá una notable afluencia de visitantes».