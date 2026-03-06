Fin de semana con tiempo cambiante en Galicia: del frío y la lluvia a la apertura de claros

El tiempo el Galicia a dado un cambio radical en las últimas 24 horas. Tras disfrutar de un ambiente casi primaveral durante los primeros días del mes de marzo, con jornadas en las que se llegaron a superar los 20 grados en muchas localidades, este jueves un frente atlántico ha desplomado las temperaturas y ha dejado avisos amarillos por lluvia, viento y nieve en muchos puntos de nuestra comunidad. Una situación que, según avanza el pronóstico de MeteoGalicia, tenderá a cambiar desde este viernes y durante todo el fin de semana.

Llega una masa de aire frío en altura

Con la borrasca Regina situada en el centro peninsular -que nos manda aire frío en altura- y con las altas presiones ubicadas en las Islas Azores, Galicia queda este viernes con una circulación muy marcada del norte, lo que va a hacer que las temperaturas máximas sufran un notable descenso, especialmente en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Según la previsión que facilita el servicio de meteorología gallego en su página web, ciudades como Lugo y Santiago apenas llegarán a los 9 grados durante la jornada de hoy, mientras que en A Coruña, Ourense o Ferrol, los termómetros subirán hasta los 11 grados en las horas centrales del día.

Por el momento, este viernes todavía se esperan lluvias débiles a primera hora en el este y norte de la Comunidad, mientras que la cota de nieve ha descendido hasta los 1000 metros durante la madrugada en zonas de montaña de Lugo y Ourense, donde hasta las 12:00 horas ha permanecido activo el aviso amarillo por acumulaciones que han llegado a ser de 5 centímetros. En cuanto al viento, soplará de componente norte, con rachas de intensidad fuerte en el litoral y en las zonas más altas de nuestra geografía.

Sábado con apertura de claros

Mañana sábado el anticiclón irá ganando fuerza en Galicia. El día comenzará con cielos cubiertos y precipitaciones débiles en el noroeste de la comunidad, las cuales irán remitiendo con el avance de la mañana. Ya por la tarde, el tiempo seco y estable predominará gracias a la apertura de claros.

Una pareja pasea de la mano en Santiago ataviados con sus paraguas / Antonio Hernández

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos. Lugo y Santiago seguirán siendo las ciudades donde hará más frío con 10 grados de máxima, llegando a los 15 en Vigo, Ourense o Pontevedra. El viento soplará de 'nordés', con intervalos que pueden llegar a ser moderados en el litoral gallego.

Tiempo cambiante para el domingo

La jornada del domingo estará caracterizada por un tiempo cambiante, a lo que hay que unir la llegada de un nuevo frente atlántico durante la madrugada del lunes. Con esta situación, se esperan intervalos nubosos con chubascos aislados en buena parte de nuestro territorio, así como un ligero ascenso de las temperaturas. En Santiago y Lugo los mercurios subirán hasta los 13 grados, mientras que en Ourense, Pontevedra o Vigo, rozarán los 15 en los momentos más cálidos del día.