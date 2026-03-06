Galicia y otras autonomías reclaman al Gobierno la renovación urgente de la ley de costas

Galicia y otras autonomías con litoral, como la Comunitat Valenciana, Murcia, Canarias y Cantabria, se han unido este viernes para reclamar al Gobierno central la renovación de la ley de costas. La finalidad, según expresaron los representantes autonómicos, es que se aporte una mayor seguridad jurídica actualizando la legislación vigente para que sea «más sensible a la realidad» que se vive en esas CCAA y consiga superar la actual «política de deslindes».

Así lo ha explicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, en declaraciones a los medios antes de la celebración de la II Cumbre Nacional del Litoral que ha reunido este viernes en Valencia a representantes de gobiernos de autonomías con litoral. En ella también participó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez, junto con el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García; y el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Cantabria, Roberto Meria.

Galicia y estas autonomías pactaron un manifiesto en el que también rechazan los reglamentos del Gobierno central y piden una reunión urgente de la comisión sectorial con presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen. Además, crearán un grupo de trabajo para redactar un borrador de una nueva norma «con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular». El objetivo, a fin de cuentas, es limitar la acción del Estado en materias como los deslindes y obras de interés general y que pasen a ser competencia autonómica.

«No son lo mismo el Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo»

Por su parte, Ángeles Vázquez ha asegurado que esta reivindicación «no obedece a ningún concepto ideológico, sino a la seguridad que queremos darle las comunidades autónomas a nuestros ciudadanos», al tiempo que ha acusado al Ejecutivo central de haber estado durante más de dos años «ocultando un dictamen europeo» en este sentido. «No tenemos un Gobierno que nos defienda, sino todo lo contrario», ha lamentado.

Asimismo, ha denunciado que utilice «como excusa» a la Comisión Europea para modificar la ley de costas «utilizando un reglamento», lo que significa hacerlo «por la puerta atrás, sin contar con el sector ni con las CCAA, tratándonos de terceros cuando en realidad somos los que estamos en el día a día». «No son lo mismo el Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo, pero el Gobierno central no puede ningunearnos», ha resumido. Siguiendo esta línea, el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García, añadió que no entiende «cómo el Gobierno puede estar tomando decisiones sobre el litoral a 500 kilómetros —de Murcia— en un despacho en Madrid». Mientras, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente, ha considerado que el Ejecutivo central «no funciona» en materia de administración de costas.