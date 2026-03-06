Galicia en el ‘Grand Prix’ de TVE: estos son los pueblos gallegos que aspiran a participar este verano

Tras el paso de Brión y de Celanova por el Grand Prix, otras dos localidades de Galicia podrían ser las siguientes en participar en el concurso más popular del verano de Televisión Española (TVE).

Ribadavia, primera en anunciar su posible participación en el 'Grand Prix'

La razón: los concellos de Ribadavia y Mondariz han confirmado, a través de sus redes sociales, que han sido preseleccionados para participar en el Grand Prix.

La localidad ourensana fue la primera en dar a conocer la buena noticia al anunciar, hace ya unos días, que busca reunir a un grupo de 35 personas que puedan representar a Ribadavia en el popular formato televisivo presentado por el mítico Ramón García.

Mondariz, segunda localidad gallega preseleccionada

Tras ello, el consistorio pontevedrés de Mondariz hizo lo propio esta semana con una publicación en la que aseguran necesitar «35 participantes de entre 18 y 35 años», además de «70 personas para formar parte del público» con el propósito de «representar con orgullo a Mondariz» en uno de los programas más reconocidos de la televisión en España.

Solo el tiempo dirá si Ribadavia o Mondariz finalmente representan a Galicia este verano en el Grand Prix, pero lo cierto es que su preselección ya no se la quita nadie