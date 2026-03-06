Galicia en el ‘Grand Prix’ de TVE: estos son los pueblos gallegos que aspiran a participar este verano
Varias localidades gallegas preseleccionadas ya buscan personas para concursar en el programa de Televisión Española
Tras el paso de Brión y de Celanova por el Grand Prix, otras dos localidades de Galicia podrían ser las siguientes en participar en el concurso más popular del verano de Televisión Española (TVE).
Ribadavia, primera en anunciar su posible participación en el 'Grand Prix'
La razón: los concellos de Ribadavia y Mondariz han confirmado, a través de sus redes sociales, que han sido preseleccionados para participar en el Grand Prix.
La localidad ourensana fue la primera en dar a conocer la buena noticia al anunciar, hace ya unos días, que busca reunir a un grupo de 35 personas que puedan representar a Ribadavia en el popular formato televisivo presentado por el mítico Ramón García.
Mondariz, segunda localidad gallega preseleccionada
Tras ello, el consistorio pontevedrés de Mondariz hizo lo propio esta semana con una publicación en la que aseguran necesitar «35 participantes de entre 18 y 35 años», además de «70 personas para formar parte del público» con el propósito de «representar con orgullo a Mondariz» en uno de los programas más reconocidos de la televisión en España.
Solo el tiempo dirá si Ribadavia o Mondariz finalmente representan a Galicia este verano en el Grand Prix, pero lo cierto es que su preselección ya no se la quita nadie
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
- Parece Italia pero está en Galicia: así es el asombroso pueblo marinero que no tiene nada que envidiar al Cinque Terre
- Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
- Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
- Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado
- Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F