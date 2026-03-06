Pazos, torres, un hórreo y una central térmica: los 18 símbolos de Galicia que entraron en la Lista Roja de Patrimonio en 2025 por su mal estado

Para bien o para mal, aquel que recorra la geografía gallega se cruzará cada pocos metros con alguna obra hecha por el ser humano tiempo atrás, testigos indudables de la intrahistoria de este país. A una gran parte de ellas el paso de los siglos, y las políticas y recursos destinados para la protección del patrimonio en Galicia, no les han hecho justicia, y el aprecio de la ciudadanía por esas paredes con humedades, musgo y polvo que aún les sobreviven no es suficiente para su buena conservación.

Un año más, la asociación cultural Hispania Nostra publica su Lista Roja de Patrimonio, en la que identifica aquellos bienes y monumentos que «se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores», con el fin de, al menos, «lograr su consolidación o restauración», según indica en su página web. Solo en 2025 se incluyeron otros 18 elementos patrimoniales de Galicia, desde balnearios en los que nadie se volvió a relajar, hasta hórreos a los que les faltan paredes, sin antes pasar por la histórica central térmica de As Pontes (A Coruña). En 2023 se añadieron 61, entre los que destacaron el monasterio de Santa María de Monfero o la antigua panificadora de Vigo.

Más de la mitad se hallan en el rural lucense, algunos no exentos de polémica, como la Casa Benedicto de Navia de Suarna, que el propio concello planeó derrumbarla, pese a la oposición de Apatrigal o la asociación Patrimonio Naviego. En la provincia de A Coruña son cuatro las obras históricas que están a punto de caer en el olvido, ubicadas en los municipios de A Pobra do Caramiñal, Arzúa, As Pontes de García Rodríguez y Vilasantar. Tanto Pontevedra como Ourense solo albergan dos nuevas incorporaciones a la lista.

De un palomar a una central térmica

La iglesia de San Pedro de Viñós, en Arzúa, es uno de los cuatro nuevos templos gallegos que se añadieron al catálogo. «Todo el interior se encuentra a la intemperie, sin cubierta e invadido de laureles al igual que la sacristía», indica Hispania Nostra. No tiene ni puertas ni carpinterías, los muros están agrietados y dentro solo quedan cascotes, consecuencia de pequeños derrumbes. «En los años 50 del siglo pasado se decidió la construcción de un nuevo templo a mayor altitud, lo que provocó el traslado de sus bienes muebles y su consiguiente abandono», añaden.

Un destino similar es el del palomar de la rectoral de Santa María do Xobre (A Pobra do Caramiñal), asociado al edificio que fue residencia de la aristocracia eclesiástica en época barroca. En los últimos años «ha perdido parte de la estructura del techo y se encuentra rodeado de maleza». Cabe señalar que se trata de una construcción de titularidad privada, catalogada por la Xunta y en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de A Pobra. Por su parte, la casa renacentista de O Vao, en Vilasantar, se encuentra en un estado especialmente preocupante, con «importantes derrumbes en la fachada» y con un alto riesgo de desaparición.

Palomar de la rectoral de Santa María do Xobre (A Pobra do Caramiñal). / Asociación Hispania Nostra

Con todo, la obra que más destaca es la central térmica de As Pontes, símbolo indiscutible del patrimonio industrial y de la historia obrera de Galicia. Construida en los años setenta, fue una de las mayores factorías energéticas del Estado, aunque dejó de operar en 2023, tras medio siglo de actividad. A pesar de que su característica chimenea de 356 metros de altura, la segunda más alta de Europa, y declarada Ben de Interese Cultural (BIC) por la Xunta, varias partes de su infraestructura están en un mal estado de conservación, especialmente las turbinas y las calderas, según indica la asociación.

Instalaciones de la central térmica de As Pontes. / Carlos Pardellas

Un hórreo sin paredes en A Estrada

Aunque en la provincia de Pontevedra solo se añadió un par de inmuebles más, destaca especialmente un cabazo estradense. Se trata del larguísimo hórreo del Cura de Ribela, que con sus 22 metros de largo se erige como uno de los de mayor envergadura de la comunidad. Construido en el siglo XIX para albergar el grano de la Iglesia, actualmente está apuntalado y sin paredes, y solo conserva el esqueleto de granito. En peligro también se encuentra la torre medieval de Fafián, en el concello de Rodeiro, también declarada BIC, aunque la maleza apenas deja verla.

Hórreo del Cura de Ribela en A Estrada (Pontevedra) / Cedida

Un balneario, tres torres y varias iglesias

La provincia de Lugo es la que más inmuebles tiene en estado deplorable incluidos en esta lista. De norte a sur, en 2025 se incluyeron diez: el balneario de Frádegas (Antas de Ulla); las iglesias de San Martiño de Careño (Pol) y de Santiago de Baroncelle (Abadín); los pazos de Roxoa (Abadín) y de Suatorre (Chantada); las torres medievales de Arcos (Chantada), de Burón (A Fonsagrada) y de Friol, en el municipio homónimo; la modernista casa Benedicto (Navia de Suarna); y la Pontella da Ínsua do Maiordomo (Outeiro de Rei), que sirvió durante siglos como estructura de paso, símbolo de la arquitectura popular lucense.

Balneario de Frádegas en Antas de Ulla (Lugo). / Asociación Hispania Nostra

En concreto, el balneario bañado por el río Ulla gozó de bastante éxito desde el siglo XIX hasta mediados de los años 30 del XX, aproximadamente, y también funcionó como hotel, llegando a alcanzar los 600 huéspedes al año. Según Hispania Nostra, aunque actualmente está en ruinas y con un acceso complicado, todavía conserva intacta parte de la grifería.

Escuelas Pías de Riobó (Ourense). / Asociación Hispania Nostra

Una escuela desaparecida

A finales del siglo XVIII el concello ourensano de Cenlle estrenó las escuelas Pías, un complejo educativo de dos edificios pensado para los niños y niñas cenllenses de la época. En la actualidad ambos están en ruinas y cubiertos de maleza. También se halla en un estado similar la iglesia de San Paio de Loade, en el municipio de Piñor, construida en el siglo XII y cuyo estado deplorable se debe, según la asociación, a la construcción de un nuevo templo que acabó reemplazándolo.