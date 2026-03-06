Dos policías caen por un terraplén durante una persecución en Pontevedra

Un coche de la Policía Local de Pontevedra ha sufrido un accidente en la pasada madrugada, tras una persecución policial por varias calles de la ciudad que terminó en las inmediaciones de la estación de autobuses. Según fuentes del concello, el suceso se inició alrededor de las 00.48 horas, cuando una patrulla identificó un turismo detenido en un semáforo de la Rúa José Malvar.

Tras recibir el alto de los agentes, el conductor emprendió la huida a gran velocidad, lo que dio lugar a una persecución que recorrió varias vías principales, entre ellas Doce de Novembro, Eduardo Pondal y Josefina Arruti. El seguimiento concluyó en el entorno de la calle Estación, frente a la estación de autobuses. En ese punto, los agentes lograron alcanzar al vehículo fugado y se produjo una leve colisión entre ambos automóviles.

Como consecuencia del impacto, el agente que conducía el coche patrulla perdió el control del vehículo. El turismo policial se subió a la acera y acabó precipitándose por un desnivel de aproximadamente dos metros después de derribar la valla de protección del paso que conecta la calle Josefina Arruti con la avenida de Vigo, a la altura de la rotonda.

A pesar de la caída, los dos policías que viajaban en el vehículo pudieron salir por su propio pie. El conductor resultó ileso, mientras que su compañero sufrió heridas de carácter leve. En cuanto al vehículo que protagonizó la huida, los agentes lograron identificarlo, aunque por el momento no se ha producido la detención de las personas que viajaban en él. La zona en la que quedó el coche policial permanece acordonada desde primeras horas de la mañana a la espera de que el vehículo sea retirado.