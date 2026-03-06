El Sergas subirá el sueldo a los médicos de urgencias

El Sergas pagará más a los médicos de Urgencias por la jornada complementaria que realicen, aquella que supere las 35 horas semanales. Así se lo trasladó este viernes a los sindicatos en una reunión de la Mesa Sectorial de Sanidade, en la que también se comprometió a revisar el cómputo de los descansos y a analizar la carga de trabajo de los facultativos que trabajan en las emergencias hospitalarias para calcular la necesidad de crear nuevas plazas.

Sanidade ya había elevado la retribución de los médicos que trabajan en los Puntos de Atención Continuada (PAC) el pasado mes de noviembre. Lo hizo en respuesta a las reivindicaciones de los sindicatos que amenazaban con una huelga en Atención Primaria si no se mejoraban las condiciones laborales de los profesionales en este nivel asistencial.

Ahora extiende estos incrementos retributivos también a los médicos de las Urgencias. Cuando uno de estos facultativos supera las 35 horas semanales de trabajo, se le abona 32,56 euros por cada hora adicional que realiza. La propuesta que el Sergas comunicó a los sindicatos pasaría por un aumento progresivo. Se adelantó que podría ser de dos euros este año y tres en 2027, pero la propuesta definitiva está pendiente del visto bueno de la Consellería de Facenda y no será trasladada a los sindicatos hasta el lunes. Además, Sanidade pagará también como jornada prefestiva la noche de los viernes.

Por otro lado, se modificará el cómputo del régimen de descansos del personal médico de Urgencias bajo los mismos criterios que se acuerden para el personal de los PAC y con aplicación retroactiva desde el 1 de enero. Los sindicatos critican el cálculo actual que se hace de la jornada, pues cuando un profesional está de baja laboral o permiso en ocasiones «termina debiendo horas de trabajo» al Sergas. «Y lo que hacen es descontarlas de la jornada complementaria. Nos roban horas de trabajo porque el cómputo es perverso», denuncia la responsable de CIG-Saúde, Ana Lestón.

Esta situación obligó a Sanidade a revisar el cálculo de la jornada de los PAC. Y ahora promete aplicarlo también a las Urgencias.

Además, Sanidade mostró su disposición a replicar el sistema de servicios de localización que se aplicó en el último Plan de Invierno, siempre que los picos puntuales de actividad asistencial justifiquen la necesidad. Y en el último trimestre del año realizará un nuevo estudio de necesidades de la categoría de médico de urgencias, con el fin de evaluar la carga asistencial y la posible creación de nuevas plazas. La consellería recuerda, en todo caso, que el sistema sanitario cuenta ahora con 149 plazas más que en 2024 en esta categoría.