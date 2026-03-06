La serie 'made in Galicia' que triunfa en EEUU
Logra el galardón de mejor serie en español de los prestigiosos GLAAD Media Awards
Mariliendre hizo historia el pasado mes de abril al convertirse en la primera serie musical de la plataforma de streaming Atresplayer. Su relato, sus creadores y, sobre todo, sus protagonistas hicieron el resto para convertir a esta ficción en uno de los títulos más destacados de la última temporada.
Lo ha sido para el público, pero también para la crítica. Un claro ejemplo de ello es el gran recorrido que ha tenido por eventos como el Festival de Málaga, en donde ha marcado un antes y un después al convertirse en la primera serie en participar en la sección oficial; el Festival Internacional Series Mania, en Francia; y el Crossover Series Festival, en San Sebastián.
Mejor serie en español en unos prestigiosos premios en EEUU
Ahora, la ficción de Atresplayer ha logrado un nuevo éxito tras alzarse esta semana con el galardón de mejor serie en español de los prestigiosos GLAAD Media Awards —que premian a contenidos que contribuyen a la visibilidad, inclusión y representación LGBTIQ+—.
Un nuevo y destacado reconocimiento que se suma al premio a mejor elenco que Mariliendre obtuvo en los Premios Seriesmanía de Cinemanía.
Serie 'made in Galicia'
Creada y dirigida por el gallego Javier Ferreiro y producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content, la productora de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, Mariliendre es una serie protagonizada por Blanca Martínez Rodrigo.
La intérprete aragonesa se pone en la piel de Meri Román, una antigua reina de la noche gay de Madrid caída en desgracia desde hace más de una década y que, a sus 35 años, vive atormentada por su pasado y aburrida con su mediocre presente, el cual cambia tras la muerte de su padre al reconectar con su séquito de amigos gays, con los que esta diva destronada acaba rememorando su glorioso pasado. Todo ello, al mismo tiempo que intenta definir su caótica vida así como su identidad.
A su lado se encuentran actores como Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina, que forman parte del elenco principal. Completan el reparto Pepón Nieto, Jorge Calvo, Piti Alonso, Juanba Cucarella, Jazz Vilá, Lola Rodríguez y Esteban Navarro, entre otros.
