Vivenda atribuye palabras "rotundamente falsas" al delegado del Gobierno: "No hay fondos del plan estatal"

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, atribuyó este viernes palabras "rotundamente falsas" al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en relación con la inversión en materia de construcción de hogares en la comunidad autónoma. Lo hizo en referencia a las declaraciones que el martes hizo Blanco en un acto en A Coruña, donde aseguró que "dos de cada tres euros que se invierten en vivienda en Galicia son fondos que proceden del Estado".

"Quiero desmentir, porque son rotundamente falsas, las declaraciones del delegado del Gobierno que decía esta semana en A Coruña que, de todas las viviendas que estamos construyendo, dos de cada tres euros son del estado. Es rotundamente falso, y para muestra esta edificación: son fondos europeos, no fondos del estado, fondos del plan estatal no hay ninguno", aseveró en una visita a un terreno de la capital gallega donde se está construyendo 12 viviendas públicas. Para ejemplificar señaló que esa obra, con una inversión prevista de 2,7 millones, el 78% de los fondos, según sus datos, procede de la Xunta y los 600.000 euros restantes son fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia.

Allegue elevó la inversión comprometida en Galicia a unos 800 millones de euros, con más de 3.000 viviendas en marcha de las 4.000 que el Gobierno gallego se fijó como meta, y ha indicado que 42 millones son de fondos europeos Feder, otros 42 del mecanismo de recuperación y "más de 700 son fondos exclusivos de la Xunta".

Por eso, pidió "reconocer el gran esfuerzo" y exigió el nuevo plan estatal toda vez que entrado marzo aún "no se tiene". "Tendemos la mano, pero cuando uno dice cosas que no son reales tenemos que desmentirlas", apostilló.