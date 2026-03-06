La vivienda en Galicia se encareció más de un 14% en 2025, la tasa más alta desde la burbuja inmobiliaria de 2007

El precio de la vivienda en Galicia se encareció un 14,1% en 2025 respecto al año anterior. Se trata de la tasa más alta de la serie histórica que empezó en 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la vivienda encadena doce años consecutivos al alza en términos interanuales en la comunidad, los dos últimos por encima del diez por ciento. En el cuarto trimestre de 2025, los precios subieron un 1,9 % respecto al trimestre anterior.

Por tipo de vivienda, la de nueva construcción se encareció un 11,8 % en términos interanuales y un 1,8 % respecto al trimestre anterior. El precio de la vivienda de segunda mano subió un 14,4 % interanual y un 1,9 % trimestral.

¿Qué ocurre en el resto de comunidades?

Galicia fue la sexta, entra las comunidades y ciudades autónomas españolas, en que más aumentó el precio de la vivienda en 2025, por detrás de Castilla y León (15,3 %), Aragón, Murcia y La Rioja (las tres con un 14,4 %) y Madrid (14,2 %).

En el conjunto de España, el precio de la vivienda se encareció de media un 12,7 %, lo que supone también la tasa más alta desde 2007. La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) considera que el desequilibrio entre la oferta y la demanda ha llegado a su límite y se requieren medidas urgentes para aumentar la oferta residencial, ya que la subida de precios no va a parar porque la población va a seguir creciendo de forma exponencial en los próximos años y podemos acabar en un modelo de "infraviviendas", según recoge la Agencia EFE.